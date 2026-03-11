Медуз Азовского моря хотят перерабатывать в коллаген. Ранее ученые предлагали делать из них крекеры и чипсы

Медуз в Азовском море хотят перерабатывать в коллаген для косметологии. Ежегодно можно производить до 260 тыс. тонн белка

11 марта генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала «РБК Ростов», что вылов медуз в Азовском море ежегодно позволит добывать около 260 тыс. тонн коллагена, используемого в медицине и косметике. Для такого количества вещества понадобится вылов в 1 млн тонн. Отметим, что в 2025 году Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству установило рекомендованный объем вылова медуз — 966 тыс. тонн в год.

Чупшева сообщила, что в данное время вопрос промышленной переработки медуз является актуальным, так как желетелые снижают биоразнообразие в Азовском море и мешают отдыхать туристам. По ее словам, вылов медуз может стать не только экологической разгрузкой, но и сформировать производство высокотехнологичной продукции. Напомним, в 2025 году Азовское море стало рекордно соленым. Из-за этого в водах усиливается преобладание морских животных и увеличивается численность желетелого планктона — медуз, гребневиков, сифонофоров, сальпов и других организмов. Проблема нашествия желетелых организмов в Азовском море существует уже долгое время, поэтому ученые разрабатывают разные способы борьбы с медузами и их использования.