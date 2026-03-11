Медуз Азовского моря хотят перерабатывать в коллаген. Ранее ученые предлагали делать из них крекеры и чипсы

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото pvproductions, сайт freepik.com
    © Фото pvproductions, сайт freepik.com

Медуз в Азовском море хотят перерабатывать в коллаген для косметологии. Ежегодно можно производить до 260 тыс. тонн белка

11 марта генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала «РБК Ростов», что вылов медуз в Азовском море ежегодно позволит добывать около 260 тыс. тонн коллагена, используемого в медицине и косметике. Для такого количества вещества понадобится вылов в 1 млн тонн.

Отметим, что в 2025 году Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству установило рекомендованный объем вылова медуз — 966 тыс. тонн в год. 

Читайте также:

Чупшева сообщила, что в данное время вопрос промышленной переработки медуз является актуальным, так как желетелые снижают биоразнообразие в Азовском море и мешают отдыхать туристам. 

По ее словам, вылов медуз может стать не только экологической разгрузкой, но и сформировать производство высокотехнологичной продукции. 

Напомним, в 2025 году Азовское море стало рекордно соленым. Из-за этого в водах усиливается преобладание морских животных и увеличивается численность желетелого планктона — медуз, гребневиков, сифонофоров, сальпов и других организмов. Проблема нашествия желетелых организмов в Азовском море существует уже долгое время, поэтому ученые разрабатывают разные способы борьбы с медузами и их использования. 

Как писали Юга.ру, в сентябре 2025 года стало известно, что с нашествием медуз в Азовском море ученые планируют бороться при помощи заградительных сетей.

Азовское море Животные Медицина Наука Производство Технологии

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком хоррор-фэнтези «Убийство священного оленя»
Медуз Азовского моря хотят перерабатывать в коллаген. Ранее ученые предлагали делать из них крекеры и чипсы
Новый театр кукол Краснодара приглашает на премьеру спектакля «Леди Мекбет Мценского уезда»
«Почему нет сирен?» В Краснодаре у жилой многоэтажки нашли обломки БПЛА
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах. Рассказываем об одной из самых долгих атак БПЛА на Сочи
В Анапе обломки БПЛА попали в многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали

Лента новостей

В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет
Сегодня, 14:35
В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет
Сбоят даже сервисы из «белого списка», есть жалобы и на сотовую связь
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах
Сегодня, 16:51
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах
Рассказываем об одной из самых долгих атак БПЛА на Сочи
«Ходить невозможно»
Вчера, 14:09
«Ходить невозможно»
Краснодарцы пожаловались на опасный подземный переход

Реклама на сайте