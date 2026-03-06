ФК «Краснодар» подал жалобу на ЦСКА после расистских высказываний в сторону нападающего «быков» Кордобы

  • Джон Кордоба © Скриншот фото из телеграм-канала ФК «Краснодар»
    Джон Кордоба © Скриншот фото из телеграм-канала ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» подал жалобу на ЦСКА из-за расистских высказываний фанатов москвичей. Армейцы быстро отреагировали и назвали высказывания необоснованными

Предыстория. 4 марта состоялся матч между ФК ЦСКА и «Краснодаром», который закончился 3:1 в пользу москвичей. После игры нападающий «быков» Джон Кордоба обвинил фанатов ЦСКА в расизме. После этого краснодарцы разгромили гостевую раздевалку. 

5 марта ФК «Краснодар» сообщил, что направил жалобу в Российский футбольный союз из-за расистских высказываний фанатов ЦСКА в адрес Джона Кордобы. 

Напомним, по словам «быков» судья матча Алексей Сухой слышал оскорбления с трибун в адрес колумбийца, но проигнорировал их. 

Вечером 5 марта ФК ЦСКА отреагировал на жалобу краснодарцев. В телеграм-канале команды отметили, что они осуждают любые проявления расизма, однако заявили, что у высказываний «быков» нет «никакой фактической основы».

«Сейчас у нас нет представления о том, что и когда было услышано игроками соперника. К сожалению, выступавшие спикеры не дали вводных», — написал ЦСКА. 

Московский клуб запустил внутреннее расследование, в рамках которого изучат все доступные видеозаписи трибун. Если виновные найдутся, то их накажут «по всей строгости»

Забыть и биться:

Также команда заявила, что были найдены эпизоды, «которые можно трактовать как провокационные действия со стороны отдельных футболистов «Краснодара» в сторону наших игроков и болельщиков». Москвичи упомянули разгромленную раздевалку, однако обсуждать ее отказались. 

«В таких вопросах необходимо взвешенно и серьезно подойти к разбирательству, а не менять повестку обвинениями. И нам жаль, что Эдуард Сперцян, который осенью сам стал жертвой обвинений в расизме, теперь присоединился к тенденции таких же необоснованных обвинений», — подытожил ЦСКА. 

Напомним, 4 октября на матче «Краснодар» — «Ахмат» произошла драка между двумя футболистами. Усман Ндонг обвинил Эдуарда Сперцяна в расизме, капитан «быков» заявил, что невиновен.

Также в телеграм-канале столичного клуба добавили, что их фанаты относятся негативно к Джону Кордобе не из-за цвета кожи, а из-за «системного некорректного поведения, которым он уже не в первый раз открыто проявляет неуважение к оппонентам на футбольном поле, судьям, болельщикам и всему российскому футболу»

Как писали Юга.ру, 22 февраля ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству».

