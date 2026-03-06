ФК «Краснодар» подал жалобу на ЦСКА после расистских высказываний в сторону нападающего «быков» Кордобы

Предыстория. 4 марта состоялся матч между ФК ЦСКА и «Краснодаром», который закончился 3:1 в пользу москвичей. После игры нападающий «быков» Джон Кордоба обвинил фанатов ЦСКА в расизме. После этого краснодарцы разгромили гостевую раздевалку.

5 марта ФК «Краснодар» сообщил, что направил жалобу в Российский футбольный союз из-за расистских высказываний фанатов ЦСКА в адрес Джона Кордобы.

Напомним, по словам «быков» судья матча Алексей Сухой слышал оскорбления с трибун в адрес колумбийца, но проигнорировал их.

Вечером 5 марта ФК ЦСКА отреагировал на жалобу краснодарцев. В телеграм-канале команды отметили, что они осуждают любые проявления расизма, однако заявили, что у высказываний «быков» нет «никакой фактической основы».

«Сейчас у нас нет представления о том, что и когда было услышано игроками соперника. К сожалению, выступавшие спикеры не дали вводных», — написал ЦСКА.

Московский клуб запустил внутреннее расследование, в рамках которого изучат все доступные видеозаписи трибун. Если виновные найдутся, то их накажут «по всей строгости».