Между футболистом «Ахмата» и капитаном «Краснодара» произошел конфликт. Последнего обвиняют в расизме

На матче «Краснодар» — «Ахмат» произошла драка между двумя футболистами. Усман Ндонг обвинил Эдуарда Сперцяна в расизме, капитан «быков» заявил, что невиновен

4 октября издание «Матч ТВ» сообщило о конфликте, произошедшем во время игры 11-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ахматом». На 81-й минуте матча между защитником команды из Грозного Усманом Ндонгом и капитаном «быков» Эдуардом Сперцяном произошла драка.

Главный арбитр Инал Танашев удалил Ндонга с поля за агрессивное поведение, Сперцян получил желтую карточку за провокационные действия.

После матча журналист издания выяснил причину конфликта между футболистами. По словам Ндонга, Сперцян произнес расистские оскорбления в адрес защитника и назвал его «черным говном» на португальском. Он отметил, что с ним произошло такое впервые, и подчеркнул, что судья смотрел видеоповтор произошедшего, но не вслушивался в сказанное.

Капитан «Краснодара» заявил, что не оскорблял футболиста и первым конфликт начал Ндонг. По словам Сперцяна, защитник «Ахмата» провоцировал и сказал в его адрес la concha de tu madre (испанское гневное ругательство, в зависимости от контекста может означать «сукин сын» или «пошел *****», буквальный перевод — «***** твоей мамы»). Тогда игрок «быков» ответил ему на португальском cala boca («заткнись»).

5 октября ФК «Ахмат» заявил, что требует проведение расследования инцидента сотрудниками Российского футбольного союза (РФС).

«Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», — подчеркнули в «Ахмате».