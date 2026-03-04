В 2025 году у кубанских чиновников изъяли имущество на 76 млрд рублей

Краснодарский край

Суды Краснодарского края обратили в доход государства имущество на сумму более 76 млрд рублей

4 марта объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что на Кубани в 2025 году рассмотрели 13 исков заместителей Генпрокурора РФ и изъяли в доход государства коррупционное имущество стоимостью 76 млрд рублей.

Также в прошлом году в судах региона удовлетворили 244 иска о возвращении в публичную собственность земельных участков площадью 711 га стоимостью 2,5 млрд рублей.

Напомним, что в 2025 году в судах Кубани общественный резонанс получили процессы о взыскании в казну имущества бывшего председателя краевого суда Александра Чернова (изъяли активы на 13 млрд рублей), экс-бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко (28 млрд рублей), бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо (1,4 млрд рублей), бывшего главы Крымского района Сергея Леся (2 млрд рублей) и других чиновников.

Как писали Юга.ру, в конце февраля в Краснодаре силовики пришли с обысками к начальнику налоговой.

Реклама на сайте