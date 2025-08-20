Экс-глава Краснодарского краевого суда лишился имущества на 13 млрд рублей

Также с ответчика взыскали 3,1 млрд рублей, вырученных от продажи незаконно нажитого имущества. Кроме того, на счетах Чернова и его близких нашли средства на общую сумму 1,2 млрд рублей. Деньги арестовали.

19 августа «Коммерсантъ» сообщил , что Красногорский городской суд Московской области удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России к экс-главе Краснодарского краевого суда Александру Чернову. У него изъяли 87 объектов недвижимости стоимостью больше 10 млрд рублей: 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисов, 12 квартир, 13 машино-мест.

В собственность государства перешло ООО «Дмитриевское». В его состав входят 100 земель площадью 5 тыс. гектаров. Их рыночная стоимость превышает 1,7 млрд рублей.

Чернов лишился 25% долей в уставном капитале предприятия общепита ООО «Бар «Рубин» с капитализацией в 57 млн рублей и чистой прибылью в 44 млн рублей.

Напомним, Александр Чернов был председателем Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы. С поста он ушел, когда ему исполнилось 70 лет. Следствие считает, что в этот период Чернов был совладельцем ряда хозяйств и тем самым нарушил антикоррупционное законодательство.