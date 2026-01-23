Трасса М-4 «Дон» и другие платные дороги Краснодарского края подорожают в 2026 году 

22 января председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил «Интерфаксу», что в 2026 году компания планирует повысить платы за проезд по трассам и объяснил это инфляцией. При этом он отметил, что в «Автодоре» опасаются уменьшения трафика из-за повышения тарифов. «У нас есть обязательства по содержанию, по сохранности дорог. И в тех цифрах, которые были раньше, мы просто не добьемся экономического эффекта, который необходим. Решение о повышении тарифов должно быть взвешенным, чтобы и потребитель не почувствовал, и дорога не проиграла в своих эксплуатационных характеристиках», — заявил Петушенко.

По словам главы компании, в 2025 году за проезд по платным трассам «Автодора» собрали 140 млрд рублей. При этом доля трассы М-4 «Дон» снизилась до 47% из-за роста трафика на М-11, М-12 и ЦКАД. Совокупный трафик за прошлый год почти не изменился. В 2026 году госкомпания планирует собрать за проезд по дорогам 141,7 млрд рублей.

Напомним, что последний раз «Автодор» индексировал тарифы в феврале 2025 года. Тогда стоимость проезда от Москвы до Краснодара по М-4 «Дон» выросла на 360 рублей — до 4610 рублей, а от Ростова-на-Дону — до 760 рублей.