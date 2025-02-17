Снова подорожали платные участки трассы М-4 «Дон». Сколько стоит проезд из Краснодара в Ростов-на-Дону и Москву?

«В среднем стоимость 1 пройденного км по сети трасс «Автодор» увеличивается в пределах инфляции и, в зависимости от дороги, останется значительно ниже предельных значений, установленных законодательством», — рассказали в «Автодор».

Так, калькулятор на сайте компании оценил маршрут из Ростова-на-Дону в Краснодар для легковой машины в будние дни в 760 рублей, а в выходные или праздники — в 920 рублей. Для грузового транспорта и автобусов с прицепом цена составит 2340 рублей.



Напомним, что ранее цены на проезд по платным участкам М-4 «Дон» повышали в апреле 2024 года и объяснили это инфляцией. В Краснодарском крае и Ростовской области он стоил от 324 до 2130 рублей. То есть, сейчас тариф поднялся на 8,5-9,8%.



Цена на проезд по платным участкам М-4 «Дон» из Краснодара в Москву составит:

категория I (легковые автомобили и мотоциклы) с понедельника по четверг — 4610 рублей, а с пятницы по воскресенье или в праздник — 5620 рублей;

категория II (микроавтобусы и легковушки высотой от 2 до 2,6 метра) — 6390 рублей;

категория III (грузовики без прицепа и автобусы) — 7710 рублей;

категория IV (фуры, автобусы и машины с прицепом) — 13 090 рублей.

Проезд подорожал и на Дальнем Западном обходе Краснодара — его открыли на трассе М-4 «Дон» в июне 2023 года. Дорога занимает 51,2 км между станицами Пластуновской и Марьянской. Пункт взимания платы в обе стороны находится на 46-м километре.



Тариф на Дальнем Западном обходе повысили на 8-10%: