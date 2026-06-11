Ночная атака БПЛА на Адыгею: обломки дронов повредили жилые дома и оставили поселки без света и газа

Адыгея

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  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Тахтамукайском районе Адыгеи после ночной атаки БПЛА обломки дронов повредили частные дома, вывели из строя линии электропередачи в Энеме и газопровод в Афипсипском поселении

11 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион атаковали БПЛА. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Последствия падения обломков зафиксировали в Тахтамукайском районе: повреждены остекление и кровля нескольких частных домов.

Краснодар пережил мощнейшую атаку БПЛА:

Также часть Энемского поселения осталась без электричества из-за повреждений и обрывов линий электропередачи (ЛЭП). Пресс-служба краснодарских электросетей филиала ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» пообещала завершить ремонт до 17:00.

Помимо этого, в Афипсипском поселении обломки беспилотника повредили газовую трубу. Аварийные бригады уже приступили к ремонту.

Как писали Юга.ру, 11 июня БПЛА атаковали Северский район. Загорелся НПЗ, пострадал один человек.

Адыгея Безопасность Газ ЖКХ Мурат Кумпилов общество Происшествия СВО Энергетика

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