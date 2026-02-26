Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения. Что это значит?

Анапу планируют наделить статусом курорта федерального значения. Проекту необходимо пройти общественное обсуждение и экспертизу

26 февраля на портале нормативных правовых актов появилась информация о том, что правительство хочет наделить Анапу статусом курорта федерального значения.

Проекту властей еще предстоит пройти общественное обсуждение, согласование с ведомствами и экспертизу.

Курорт федерального значения — это территория с лечебными природными ресурсами, имеющая государственное значение. Статус позволяет привлечь дополнительное федеральное финансирование на развитие туристического потенциала города.

Также статус подтверждает, что курорт является ключевым для оздоровления населения всей страны и обеспечивает более высокий уровень качества отдыха.

Напомним, что весной 2025 года Роспотребнадзор признал пляжи Анапы опасными для отдыха из-за разлива нефти и закрыл к ним доступ. В связи с этим в прошлом году курорт не досчитался почти 3 млн туристов.

В июле власти региона обещали возместить отелям Анапы 50 млн рублей. Эти средства пойдут на компенсацию расходов за отмененные бронирования, а также на выплату зарплат, коммунальные и арендные платежи, рекламу, обслуживание техники и уплату налогов.

В начале февраля 2026 года глава Роспотребнадзора заявила, что пляжи Анапы пока не готовы к открытию. Это возмутило местных блогеров. Они обеспокоились перспективами будущего летнего сезона и провели независимые пробы морской воды. По их результатам, отдых безопасен.

Как писали Юга.ру, на восстановление пляжей Анапы и Темрюкского района нужно еще 35,7 млн рублей. На проект работ уже потратили 30,1 млн.

