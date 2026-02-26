Власти хотят сделать Анапу курортом федерального значения. Что это значит?

Напомним, что весной 2025 года Роспотребнадзор признал пляжи Анапы опасными для отдыха из-за разлива нефти и закрыл к ним доступ. В связи с этим в прошлом году курорт не досчитался почти 3 млн туристов.



В июле власти региона обещали возместить отелям Анапы 50 млн рублей. Эти средства пойдут на компенсацию расходов за отмененные бронирования, а также на выплату зарплат, коммунальные и арендные платежи, рекламу, обслуживание техники и уплату налогов.



В начале февраля 2026 года глава Роспотребнадзора заявила, что пляжи Анапы пока не готовы к открытию. Это возмутило местных блогеров. Они обеспокоились перспективами будущего летнего сезона и провели независимые пробы морской воды. По их результатам, отдых безопасен.