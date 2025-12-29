Ученые изучат влияние разлива нефти в Черном море на заповедник «Утриш» под Анапой

26 декабря пресс-служба Института океанологии РАН сообщила, что ученые совершили морскую экспедицию в акваторию заповедника «Утриш» и вдоль побережья Анапы. Главной целью исследовательской работы стала оценка влияния разлива нефти в Керченском проливе на хрупкую экосистему особо охраняемой природной территории, а также на состояние популярных рекреационных зон.

Ученые взяли пробы морской воды для анализа на содержание биогенных элементов и растворенных газов, проверили наличие техногенных загрязнителей. Параллельно ученые оценили состояние планктонных сообществ, являющихся основой морской пищевой цепочки, и измерили ключевые физические параметры водной среды.