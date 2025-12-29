Ученые изучат влияние разлива нефти в Черном море на заповедник «Утриш» под Анапой
Институт океанологии РАН провел научную экспедицию к берегам Утриша. Специалисты изучат последствия разлива мазута
26 декабря пресс-служба Института океанологии РАН сообщила, что ученые совершили морскую экспедицию в акваторию заповедника «Утриш» и вдоль побережья Анапы. Главной целью исследовательской работы стала оценка влияния разлива нефти в Керченском проливе на хрупкую экосистему особо охраняемой природной территории, а также на состояние популярных рекреационных зон.
Ученые взяли пробы морской воды для анализа на содержание биогенных элементов и растворенных газов, проверили наличие техногенных загрязнителей. Параллельно ученые оценили состояние планктонных сообществ, являющихся основой морской пищевой цепочки, и измерили ключевые физические параметры водной среды.
Полученные результаты лягут в основу научного заключения, которое позволит:
- составить актуальную картину гидрохимического режима прибрежных вод;
- точно определить уровень сохраняющегося антропогенного воздействия на экологию побережья;
- дать экспертную оценку состоянию рекреационных ресурсов акватории, от которых напрямую зависит будущее курортного региона.
«Сейчас важно всесторонне изучать состояние морской экосистемы и влияния разлива мазута на здоровье обитателей Черного моря. Это поможет защитить и сохранить их в будущем», — заявили в фонде «Заповедное посольство».
Работа не ограничится разовой экспедицией. Сотрудники Южного отделения ИО РАН будут проводить регулярный мониторинг экологической ситуации вплоть до конца 2027 года. Исследования ведутся в рамках масштабного проекта «Живое Черное море».
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 45 место в экологическом рейтинге. С лета регион потерял пять позиций.
Все материалы по теме: