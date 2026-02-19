Экс-глава Приморско-Ахтарского района заявил о готовности сделать судебный процесс публичным

«У меня достаточно аргументов и доказательств, чтобы доказать свою позицию. Судебный процесс открытый. Арифметика проста», — написал Бондаренко в своем телеграм-канале.

16 февраля бывший глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко впервые прокомментировал изъятие имущества на 250 млн рублей. Он заявил, что ему «нечего скрывать».

«Не надо было меня злить»:

Экс-чиновник добавил, что его «декларации в открытом доступе» и «любой желающий может удостовериться и посчитать». При этом их не публикуют с 2022 года.

Напомним, в конце января Максим Бондаренко потерял пост из-за сокрытия доходов и конфликта интересов при распределении земли. Внимание силовиков к чиновнику связано с возведением дома для людей с инвалидностью в хуторе Новонекрасовском за 2 млрд рублей.

Известие об уходе с поста главы муниципального округа Бондаренко сопроводил фрагментом балета «Лебединое озеро».

В период, когда Бондаренко занимал пост главы района, он купил три земельных участка, три жилых дома, нежилое помещение, три автомобиля и снегоболотоход. Общая стоимость всего этого превысила 250 млн рублей.

3 февраля прокуратура подала в суд на Максима Бондаренко с целью передать в собственность государства его имущество, приобретенное на незаконные доходы.