Краснодарская Crowne Plaza и два санатория в Горячем Ключе перешли государству по решению суда
Суд изъял у сочинского бизнесмена Саркисяна гостиницу, акции двух санаториев и 13 объектов недвижимости
30 января пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что арбитражный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, постановив изъять в доход государства крупные активы, связанные с предпринимателем Вигеном Саркисяном. В собственность РФ переходят гостиница Crowne Plaza в центре Краснодара, два санатория в Горячем Ключе, а также больше десятка объектов недвижимости в разных регионах.
Основанием для изъятия послужило решение Горячеключевского городского суда, который взыскал с Саркисяна и 18 аффилированных лиц свыше 6,2 млрд рублей в счет возмещения ущерба от самовольного строительства в Сочи. Из этой суммы 4,25 млрд рублей подлежат уплате в федеральный бюджет, еще около 2 млрд направляются в качестве компенсации экологического вреда Сочи.
Иск на 45 млрд рублей:
В доход РФ обращены:
- гостиница «Crowne Plaza» в Краснодаре;
акции санаториев «Горячий Ключ» «Предгорье Кавказа»;
- 13 объектов недвижимости в Адыгее, Москве и Краснодарском крае;
- 6 жилых помещений в Горячем Ключе.
Кроме того, Виген Саркисян фигурирует в другом деле Генпрокуратуры, связанном с изъятием имущества у бывшего зампредседателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука. Ведомство утверждает, что судья незаконно совмещал госслужбу с бизнесом. В ходе банкротства компании-застройщика Николайчук сотрудничал с Саркисяном, который помогал ему в арбитражном процессе, получив взамен долю в спорной недвижимости.
Как писали Юга.ру, у бывшего главы Верховного суда Адыгеи конфисковали активы на 13 млрд рублей.