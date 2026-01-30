Краснодарская Crowne Plaza и два санатория в Горячем Ключе перешли государству по решению суда

30 января пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что арбитражный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, постановив изъять в доход государства крупные активы, связанные с предпринимателем Вигеном Саркисяном. В собственность РФ переходят гостиница Crowne Plaza в центре Краснодара, два санатория в Горячем Ключе, а также больше десятка объектов недвижимости в разных регионах.

Основанием для изъятия послужило решение Горячеключевского городского суда, который взыскал с Саркисяна и 18 аффилированных лиц свыше 6,2 млрд рублей в счет возмещения ущерба от самовольного строительства в Сочи. Из этой суммы 4,25 млрд рублей подлежат уплате в федеральный бюджет, еще около 2 млрд направляются в качестве компенсации экологического вреда Сочи.