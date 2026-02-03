Прокуратура требует отобрать у экс-главы Приморско-Ахтарского района имущество на 250 млн рублей

Бывший чиновник на Кубани не смог объяснить покупку земли, домов и машин на четверть миллиарда

3 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство подало в суд на бывшего главу Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко. Цель иска — передать в собственность государства его имущество на сумму больше 250 млн рублей, которое, по версии следствия, было приобретено на незаконные доходы.

В период, когда Бондаренко занимал пост главы района, он купил три земельных участка, три жилых дома, нежилое помещение, три автомобиля и снегоболотоход. Общая стоимость всего этого превысила 250 млн рублей.

Так как сам Бондаренко не смог предоставить доказательств честного происхождения средств, прокуратура обратилась в Приморско-Ахтарский районный суд с требованием изъять имущество в пользу государства.

2 февраля суд наложил арест на все перечисленное, чтобы его нельзя было продать или скрыть до вынесения окончательного решения.

Напомним, в конце января Максим Бондаренко потерял пост из-за сокрытия доходов и конфликта интересов при распределении земли. Внимание силовиков к чиновнику связано с возведением дома для людей с инвалидностью в хуторе Новонекрасовском за 2 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарский отель Crowne Plaza и два санатория в Горячем Ключе перешли государству по решению суда.

