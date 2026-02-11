В техникуме Анапы произошла стрельба. Один человек погиб, есть раненые

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Baza

В Анапе нападавший с охотничьим ружьем ранил четырех человек у техникума. Охранник погиб

11 февраля телеграм-канал Baza сообщил, что в Анапе возле здания индустриального техникума на улице Промышленной произошла стрельба. Нападавший использовал гладкоствольное охотничье оружие. Он успел произвести не менее пяти выстрелов. Подозреваемого задержали на месте. У него изъяли ружье, разгрузку и десятки патронов.

Пострадали четыре человека — охранник учебного заведения и трое студентов. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести. Всех доставили в больницу. Позже стало известно, что охранник умер. Сейчас на территории техникума работают полиция, Росгвардия и экстренные службы. В момент происшествия студенты, находившиеся внутри здания, услышали крики и выстрелы на улице. Увидев в окно бегущих людей, они забаррикарировали дверь и оставались в укрытии. Обстоятельства и мотивы нападения устанавливаются.