Российских операторов могут обязать блокировать домашний интернет и телефонную связь
Госдума РФ обсудит законопроект, который обяжет операторов связи отключать ее по запросу органов ФСБ
27 января Госдума РФ обсудит в первом чтении законопроект, обязывающий операторов связи блокировать услуги по запросу ФСБ. Документ внес на рассмотрение председатель правительства России Михаил Мишустин.
Законопроект предлагает внести в ФЗ «О связи» следующие корректировки:
- «приостановить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ в случаях, установленных правовыми актами президента РФ и правительства, в целях защиты граждан и государства от угроз безопасности»;
- «оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с требованиями ФСБ».
«До конца СВО»:
В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку направлен на обеспечение безопасности и противодействие терроризму.
Авторы закона заявили, что его реализация «не повлечет за собой дополнительных расходов со стороны государства». В правительстве уверены, что не стоит ждать и негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса.
Отметим, согласно ФЗ «О связи», услуга связи — это деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. То есть в законопроекте о поправках к нему речь о всех видах связи, включая домашний интернет и телефонную связь.
Напомним, что подобные поправки в закон «О связи» разработало Минцифры в ноябре 2025 года.
Как писали Юга.ру, с 2026 года Роскомнадзор получил право на изоляцию Рунета.