Российских операторов могут обязать блокировать домашний интернет и телефонную связь

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Госдума РФ обсудит законопроект, который обяжет операторов связи отключать ее по запросу органов ФСБ

27 января Госдума РФ обсудит в первом чтении законопроект, обязывающий операторов связи блокировать услуги по запросу ФСБ. Документ внес на рассмотрение председатель правительства России Михаил Мишустин.

Законопроект предлагает внести в ФЗ «О связи» следующие корректировки:

  • «приостановить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ в случаях, установленных правовыми актами президента РФ и правительства, в целях защиты граждан и государства от угроз безопасности»;
  • «оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с требованиями ФСБ».

«До конца СВО»:

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку направлен на обеспечение безопасности и противодействие терроризму.

Авторы закона заявили, что его реализация «не повлечет за собой дополнительных расходов со стороны государства». В правительстве уверены, что не стоит ждать и негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса.

Отметим, согласно ФЗ «О связи», услуга связи — это деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. То есть в законопроекте о поправках к нему речь о всех видах связи, включая домашний интернет и телефонную связь.

Напомним, что подобные поправки в закон «О связи» разработало Минцифры в ноябре 2025 года.

Как писали Юга.ру, с 2026 года Роскомнадзор получил право на изоляцию Рунета.

Госдума РФ Закон Законопроекты Интернет Мобильная связь Связь Технологии ФСБ

Новости

Российских операторов могут обязать блокировать домашний интернет и телефонную связь
В Госдуме назвали возможные сроки полной блокировки Telegram в России
Школьникам из села под Сочи приходится добираться до транспорта по аварийному мосту
ФСБ задержала бывшего замгубернатора Анну Минькову по подозрению в мошенничестве
Отель Crowne Plaza в Краснодаре может перейти в госказну
В Краснодаре заметили платную парковку, на которой регулярно снимают номерные знаки

Лента новостей

Реклама на сайте