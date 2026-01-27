Российских операторов могут обязать блокировать домашний интернет и телефонную связь

27 января Госдума РФ обсудит в первом чтении законопроект, обязывающий операторов связи блокировать услуги по запросу ФСБ. Документ внес на рассмотрение председатель правительства России Михаил Мишустин. Законопроект предлагает внести в ФЗ «О связи» следующие корректировки:

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку направлен на обеспечение безопасности и противодействие терроризму.



Авторы закона заявили, что его реализация «не повлечет за собой дополнительных расходов со стороны государства». В правительстве уверены, что не стоит ждать и негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса.

Отметим, согласно ФЗ «О связи», услуга связи — это деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. То есть в законопроекте о поправках к нему речь о всех видах связи, включая домашний интернет и телефонную связь.

Напомним, что подобные поправки в закон «О связи» разработало Минцифры в ноябре 2025 года.