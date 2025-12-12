Незаконные сборы денег, продажи туров, строительство и вырубка леса. Генпрокуратура выявила нарушения на 3 млрд рублей в Сочинском нацпарке и Кавказском заповеднике

Проверка выявила целый комплекс проблем. Одной из самых резонансных стала отмена бесплатного посещения для детей . С 2023 года с 270 тыс. юных гостей взималась плата за вход в дендропарк «Южные культуры» и информационные центры. Это принесло администрации 43 млн рублей незаконного дохода.

12 декабря «Известия» сообщили , что Генеральная прокуратура России обнародовала результаты масштабной проверки в двух ключевых особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Кавказа — Сочинском национальном парке и Кавказском государственном природном заповеднике имени Шапошникова. По данным надзорного ведомства, деятельность их администрации под руководством директора Сергея Шевелева привела к системным нарушениям и ущербу, превышающему 3 млрд рублей.

На недавнем заседании Совета по стратегическому развитию Общероссийский народный фронт (ОНФ) сообщил президенту Владимиру Путину о формировании в парке «серой зоны» при допуске туристических групп . Это подтверждают и местные эксперты. Председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин указал на парадокс: официальные маршруты пустуют из-за бюрократических барьеров, в то время как в сети свободно продают незаконные пятидневные туры в Джуга-Бамбакский массив по цене до 150 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура выявила 21 факт незаконной вырубки леса на сумму 1,3 млрд рублей, причем часть из них, вероятно, проводилась силами самого парка. Строительство узкоколейки в ущелье Ахцу, изначально оценивавшееся в 14,6 млн рублей ущерба, после экспертизы «подорожало» почти до 1 млрд рублей из-за уничтожения мест произрастания 40 видов краснокнижных растений. Тяжелый урон нанесли и тисо-самшитовой роще, где действия застройщиков привели к затоплению территории и ущербу еще в 1 млрд рублей.

Проверка выявила массовую коммерциализацию охраняемых земель . В заповедных зонах появилась обширная сеть частных предприятий, ведущих к деградации экосистем: от автосервиса в дендрарии до мини-зоопарков в научной зоне. При этом инфраструктура самого парка, включая канатную дорогу с годовым доходом 165 млн рублей, по мнению Генпрокуратуры, находится в аварийном состоянии и угрожает безопасности туристов.

Отдельным пунктом обвинений стали действия руководства. Сергей Шевелев организовал строительство личных домов на территории дендропарка . Также в 2024 году незаконно возвели два дома на вершине горы Аишха — важнейшем месте обитания редких видов.

По словам заслуженного эколога России Анатолия Кудактина, научные отделы обоих учреждений ликвидировали, а сотрудников уволили , поскольку их принципиальная позиция по защите природы мешала коммерческой деятельности администрации. Ученые Сочинского географического общества уже два года не могут получить доступ в пещеры парка для исследований, предполагая, что это делается для сокрытия нарушений — от появления инвазивных видов до несанкционированных свалок и дорог в охранных зонах.

По информации «Известий», Сергей Шевелев, формально оставаясь в должности, взял больничный и улетел в Германию.