В Сочи во время выпуска в дикую природу застрелили леопарда Терека. Экологи требуют установить, кто в этом виноват

После информации о гибели леопарда в Сочи общественники обратились в минприроды РФ. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку

29 августа общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» сообщила , что 15 июля во время выпуска в дикую природу самца переднеазиатского леопарда по кличке Терек застрелили. Выпущенный из клетки редкий зверь побежал вдоль сетки к помосту, на котором находились люди. По соображениям безопасности животное убили.

Минприроды и Центр восстановления леопардов не комментировали трагедию. 15 июля, в день выпуска, телеграм-канал Минприроды опубликовал поздравление с Днем переднеазиатского леопарда.

Огласке случай придали только сейчас, когда на это обратили внимание общественники. Экспертный совет по заповедному делу обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с просьбой ответить на вопросы о причинах и обстоятельствах трагедии.

2 сентября стало известно, что прокуратура Краснодарского края проводит проверку после информации о гибели животного.

Эколог на условиях анонимности рассказал SOCHI1.RU, что из выпуска леопарда в дикую природу устроили «шоу» для высокопоставленных чиновников, на которое не пригласили ученых.

Заслуженный эколог РФ Всеволод Степаницкий сообщил Сочинскому географическому обществу, что с 2016 по 2024 годы выпустили 15 особей переднеазиатского леопарда.

«Уже сложилась значительная практика для таких мероприятий. Если её анализировать, то можно сделать вывод, что присутствие многочисленных сторонних лиц, не имеющих отношения к процессу, ни каким образом не способствуют обеспечению безопасности», — рассказал Степаницкий.

Он напомнил, что в 2022 году произошла подобная ситуация в Северной Осетии. Тогда трагедии удалось и избежать. В тот день было большое количество официальных гостей и представителей прессы. Группу журналистов разместили у защитной сетки вдоль пути выпуска зверя. И леопард проявил агрессию.

«Крайне нежелательно скопление сторонних лиц. Это может критически отразиться на ходе выпуска. Что и произошло», — подытожил Всеволод Степаницкий.

До середины XX века переднеазиатский леопард был обычным представителем фауны Кавказа, но из-за усиленного истребления его численность резко сократилась. Сейчас популяция полностью исчезла. Для восстановления вида Минприроды РФ открыло Центр восстановления леопарда на Кавказе.