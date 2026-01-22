В ауле Новая Адыгея обнаружили фрагменты тела при разборе завалов от удара дрона
При разборе завалов после удара беспилотника по аулу в Адыгее обнаружены человеческие останки
21 января Мурат Кумпилов сообщил, что в Новой Адыгее при проведении аварийно-спасательных работ на месте недавнего удара БПЛА следователи обнаружили фрагменты человеческого тела. Глава республики уточнил, что установить личность погибшего и точное количество жертв на данном этапе невозможно. Для этого потребуется проведение специальной генетической экспертизы, результаты которой прояснят ситуацию.
Напомним, что атака беспилотника на аул Новая Адыгея произошла в ночь с 20 на 21 января. В результате удара пострадали 13 человек, девяти из которых потребовалась госпитализация.
Двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, однако им жизням ничего не угрожает. Также в результате инцидента были повреждены 12 многоквартирных жилых домов и прилегающая парковочная территория.
Как писали Юга.ру, 21 января Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку.