Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку

21 январям губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион вновь подвергся атаке дронов. Больше всего пострадал Северский район — в поселке Афипском рядом с многоэтажкой упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть.



Жильцов дома эвакуировали из-за проведения разминирования. Для них организовали пункт временного размещения в спортивной школе поселка.



В оперштабе Кубани рассказали, что обломки БПЛА упали и на территории Афипского НПЗ. В результате произошло возгорание, которое быстро потушили. Никто не пострадал.