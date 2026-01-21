Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку
Власти Кубани рассказали о последствиях атаки беспилотников на регион
21 январям губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион вновь подвергся атаке дронов. Больше всего пострадал Северский район — в поселке Афипском рядом с многоэтажкой упали обломки БПЛА, один из них — боевая часть.
Жильцов дома эвакуировали из-за проведения разминирования. Для них организовали пункт временного размещения в спортивной школе поселка.
В оперштабе Кубани рассказали, что обломки БПЛА упали и на территории Афипского НПЗ. В результате произошло возгорание, которое быстро потушили. Никто не пострадал.
В двух районах Краснодарского края 18 января обломки БПЛА повредили важную инфраструктуру:
По словам Кондратьева, в Приморско-Ахтарске обломки сбитых беспилотников повредили два дома. Власти района пообещали жителям восстановить пострадавшее имущество.
Глава региона отметил, что Сочи также подвергся атаке, но упавшие обломки не нанесли ущерба.
Согласно данным Минобороны России, за ночь 21 января над территорией Краснодарского края сбили 45 БПЛА.
Как писали Юга.ру, 21 января дроны атаковали аул Новая Адыгея под Краснодаром. Пострадали 11 человек.
