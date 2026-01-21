Число пострадавших от атаки БПЛА в Адыгее увеличилось до 13. Несколько человек находятся в реанимации
Появилась новая информация об атаке дронов на аул Новая Адыгея в Тахтамукайском районе
Предыстория. 20 января аул Новая Адыгея в Тахтамукайском районе подвергся атаке БПЛА. Обломки упали в районе ЖК «Дарград». Глава республики Мурат Кумпилов сообщил об 11 пострадавших, включая двоих детей.
21 января Мурат Кумпилов заявил, что число пострадавших увеличилось до 13. Девять из них госпитализированы: семь наблюдаются в больнице Энема, двое — Краснодара.
Двое пострадавших находятся в реанимации. По даннм Кумпилова, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
В пункте временного размещения на территории базы отдыха «Шапсуг» находятся 27 человек, в том числе один ребенок.
Депутат Александр Сафронов сообщил, что в Адыгее открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших. Центры помощи работают по следующим адресам:
- в Тахтамукае на улице Ленина, 62 (комплексный центр социального обслуживания населения);
- в Яблоновском на улице Дорожной, 59;
- в Старобжегокае на улице Ленина, 351, (дом культуры).
Как писали Юга.ру, 21 января Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку.
