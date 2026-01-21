Число пострадавших от атаки БПЛА в Адыгее увеличилось до 13. Несколько человек находятся в реанимации

Адыгея

Распечатать

  • Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея © Скриншот фото из телеграм-канала Мурата Кумпилова
    Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея © Скриншот фото из телеграм-канала Мурата Кумпилова

Появилась новая информация об атаке дронов на аул Новая Адыгея в Тахтамукайском районе

Предыстория. 20 января аул Новая Адыгея в Тахтамукайском районе подвергся атаке БПЛА. Обломки упали в районе ЖК «Дарград». Глава республики Мурат Кумпилов сообщил об 11 пострадавших, включая двоих детей.

21 января Мурат Кумпилов заявил, что число пострадавших увеличилось до 13. Девять из них госпитализированы: семь наблюдаются в больнице Энема, двое — Краснодара.

Двое пострадавших находятся в реанимации. По даннм Кумпилова, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Читайте также:

В пункте временного размещения на территории базы отдыха «Шапсуг» находятся 27 человек, в том числе один ребенок. 

Депутат Александр Сафронов сообщил, что в Адыгее открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших. Центры помощи работают по следующим адресам:

  • в Тахтамукае на улице Ленина, 62 (комплексный центр социального обслуживания населения);
  • в Яблоновском на улице Дорожной, 59;
  • в Старобжегокае на улице Ленина, 351, (дом культуры).

Как писали Юга.ру, 21 января Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку.

Адыгея Безопасность СВО

Все материалы по теме:

Новости

В России хотят узаконить мессенджер Max для оформления сотрудников и кадровых документов
Сочи, Анапа, Геленджик и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 городов по числу общественных точек Wi-Fi. А где Краснодар?
С марта 2026 года в России изменится программа обучения в автошколах
СМИ сообщили, что 21 января произойдет ромбовидный парад планет. Будет ли его видно в Краснодаре?
У министра транспорта Кубани прошли обыски. Поводом стало дело о мошенничестве
Число пострадавших от атаки БПЛА в Адыгее увеличилось до 13. Несколько человек находятся в реанимации

Лента новостей

Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку
Сегодня, 10:09
Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку
В Краснодаре разработали новые правила благоустройства
19 января, 14:33
В Краснодаре разработали новые правила благоустройства
Общественники недовольны и требуют изменить их
Каток на дорогах, замерзшие машины и жители в ледоступах
Вчера, 16:09
Каток на дорогах, замерзшие машины и жители в ледоступах
Что происходит в Новороссийске во время непогоды?

Реклама на сайте