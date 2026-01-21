Число пострадавших от атаки БПЛА в Адыгее увеличилось до 13. Несколько человек находятся в реанимации

Появилась новая информация об атаке дронов на аул Новая Адыгея в Тахтамукайском районе

Предыстория. 20 января аул Новая Адыгея в Тахтамукайском районе подвергся атаке БПЛА. Обломки упали в районе ЖК «Дарград». Глава республики Мурат Кумпилов сообщил об 11 пострадавших, включая двоих детей.

21 января Мурат Кумпилов заявил, что число пострадавших увеличилось до 13. Девять из них госпитализированы: семь наблюдаются в больнице Энема, двое — Краснодара.

Двое пострадавших находятся в реанимации. По даннм Кумпилова, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.