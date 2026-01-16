Роскомнадзор ввел новые ограничения против Telegram. Накануне власти говорили, что санкций пока не будет

При этом о полной блокировке мессенджера не сообщают. В тот же день пользователи жаловались на медленную загрузку видео. Некоторые рассказали, что перестала работать веб-версия приложения, в том числе с VPN.

16 января телеканал «Москва 24» сообщил , что Роскомнадзор ввел новые ограничения в отношении мессенджера Telegram. Об этом изданию рассказал источник на телеком-рынке.

Однако официальной информации от Роскомнадзора нет.

15 января заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram не планируется. По данным источника ТАСС, мессенджер взаимодействует с властями.

Напомним, в начале декабря 2025 года Telegram перешел на Passkey. В мессенджере появилась альтернатива авторизации по смс.