Роскомнадзор ввел новые ограничения против Telegram. Накануне власти говорили, что санкций пока не будет

Роскомнадзор с 16 января частично блокирует Telegram

16 января телеканал «Москва 24» сообщил, что Роскомнадзор ввел новые ограничения в отношении мессенджера Telegram. Об этом изданию рассказал источник на телеком-рынке.

При этом о полной блокировке мессенджера не сообщают. В тот же день пользователи жаловались на медленную загрузку видео. Некоторые рассказали, что перестала работать веб-версия приложения, в том числе с VPN.

Однако официальной информации от Роскомнадзора нет.

15 января заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram не планируется. По данным источника ТАСС, мессенджер взаимодействует с властями.

Напомним, в начале декабря 2025 года Telegram перешел на Passkey. В мессенджере появилась альтернатива авторизации по смс.

Как писали Юга.ру, в 2026 году в России могут полностью заблокировать WhatsApp*.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

