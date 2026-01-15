В 2026 году в России могут полностью заблокировать WhatsApp*

В Госдуме заявили о возможной блокировке WhatsApp* в 2026 году. Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений

15 января заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал ТАСС, что в 2026 году WhatsApp* в России может быть окончательно заблокирован. 

По его словам, такие «жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны». Чиновник напомнил, что мессенджер принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta*.

Также Свинцов добавил, что большинство его коллег и друзей «давно перешли из WhatsApp* в Telegram или отечественный мессенджер Max».

В России скорость работы WhatsApp* снизилась на 70-80%:

В тот же день Роскомнадзор сообщил телеграм-каналу «Осторожно, новости», что ведомство не видит оснований для снятия ограничений работы WhatsApp*. 

Напомним, в августе РКН начал ограничивать звонки в приложениях WhatsApp*. Ограничения объясняют тем, что сервисом пользуются мошенники. В дальнейшем стали ограничивать не только звонки, но и всю работу мессенджера. 

Как писали Юга.ру, в декабре пользователи WhatsApp* и Telegram подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры из-за ограничения звонков.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

