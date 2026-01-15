В 2026 году в России могут полностью заблокировать WhatsApp*

В Госдуме заявили о возможной блокировке WhatsApp* в 2026 году. Роскомнадзор не видит оснований для снятия ограничений

15 января заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал ТАСС, что в 2026 году WhatsApp* в России может быть окончательно заблокирован.

По его словам, такие «жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны». Чиновник напомнил, что мессенджер принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta*.

Также Свинцов добавил, что большинство его коллег и друзей «давно перешли из WhatsApp* в Telegram или отечественный мессенджер Max».