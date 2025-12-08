Telegram перешел на Passkey. В мессенджере появилась альтернатива авторизации по смс

7 декабря РБК сообщил, что мессенджер Telegram запустил инновационный и более безопасный способ входа в аккаунт, ставший альтернативой традиционной авторизации по смс. Речь идет о поддержке ключей доступа (Passkey). Это современная беспарольная технология аутентификации.

Новая опция, доступная в обновленных версиях приложения для iOS и Android, позволяет настроить вход с помощью биометрии или PIN-кода устройства, полностью отказавшись от одноразовых паролей, приходящих в сообщениях. Функция активируется в разделе «Конфиденциальность» в настройках Telegram.