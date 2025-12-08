Telegram перешел на Passkey. В мессенджере появилась альтернатива авторизации по смс
В мессенджере Telegram появилась поддержка ключей доступа
7 декабря РБК сообщил, что мессенджер Telegram запустил инновационный и более безопасный способ входа в аккаунт, ставший альтернативой традиционной авторизации по смс. Речь идет о поддержке ключей доступа (Passkey). Это современная беспарольная технология аутентификации.
Новая опция, доступная в обновленных версиях приложения для iOS и Android, позволяет настроить вход с помощью биометрии или PIN-кода устройства, полностью отказавшись от одноразовых паролей, приходящих в сообщениях. Функция активируется в разделе «Конфиденциальность» в настройках Telegram.
Пользователю необходимо создать цифровой ключ доступа (Passkey), который после настройки будет надежно храниться в менеджере паролей операционной системы (например, iCloud Keychain на Apple или Google Password Manager на Android). Для последующих входов в аккаунт на новом устройстве достаточно будет подтвердить личность с помощью Face ID, отпечатка пальца или ввода кода-пароля экрана.
Напомним, в конце октября новым пользователям Telegram и WhatsApp* в России перестали поступать смс-сообщения и звонки при регистрации.
Как писали Юга.ру, Роскомнадзор заблокировал FaceTime. С VPN звонки тоже не проходят.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.