Рассказываем, куда в Краснодаре жаловаться на нечищеные дворы и опасные сосульки

Объясняем, куда со «снежными» проблемами можно обратиться сознательным краснодарцам

14 января пресс-служба администрации Краснодара рассказала, в какие инстанции нужно жаловаться о ненадлежащей уборке снега. По данным мэрии, управляющие компании обязаны расчищать дворы, посыпать тротуары и площадки перед подъездами, сбивать сосульки с крыш домов, а также убирать наледи.

Если на придомовой территории не ведутся эти работы, нужно обращаться в УК или звонить на горячую линию управления по жилищным вопросам по телефонам +7 (861) 218-92-70 и +7 (861) 218-92-04. Номер телефона управляющей компании можно найти на кватанции ЖКУ, сайте ГИС ЖКХ и информационном стенде в подъезде.

Обратиться можно в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края по телефону +7 (861) 259-44-03. Также у ведомства есть онлайн-приемная.

Кроме того, краснодарцы могут обращаться в Муниципальный центр управления. Он помогает в решении городских проблем и обеспечивает взаимодействие жителей с органами власти.

14 января депутат Госдумы Светлана Разворотнева в интервью Национальной службе новостей заявила, что россиянам стоит не жаловаться, а самостоятельно очищать улицы от снега. По ее словам, доносы приведут к штрафам, после которых у управляющих компаний не останется денег на уборку.

Как писали Юга.ру, 13 января прокуратура Краснодарского края инициировала проверку из-за некачественной уборки снега. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей кубанской столицы на нечищеные дороги и тротуары после сильного снегопада, который начался 12 января.

