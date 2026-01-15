Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки. Что происходит в Краснодаре из-за таяния снега?

В Краснодаре 15 ноября начал таять снег. На улицах образовались огромные лужи и появилась новая проблема — падающие сосульки

15 января жители Краснодара сообщили в соцсетях, что происходит в городе во время таяния снега. Так, в микрорайоне Гидростроителей возле одного из домов в ЖК «Квартет» сосульки упали с крыши прямо на автомобиль и разбили заднее стекло машины. Жители предложили создать в городе штаб по борьбе с сосульками.

Пресс-служба мэрии Краснодара рассказала о мерах предосторожности во время таяния сосулек: держаться на безопасном расстоянии от стен зданий;

обходить участки, где установлены предупреждающие знаки и ограждения;

не ходить в наушниках рядом с домами;

не разрешать детям играть у стен домов;

при подозрительном шуме сверху — не останавливаться, не поднимать голову и не бежать вдоль здания, необходимо как можно быстрее прижаться к стене;

не парковать автомобили вплотную к зданиям, на карнизах которых видны сосульки и нависающий снег. Власти призвали местный бизнес привлечь профессионалов и использовать технику, чтобы убрать сосульки и наледи.

Растаявший снег образовал на дорогах Краснодара огромные лужи. Жители поселка Индустриального пишут, что из-за этого не могут выйти из дома и просят осушить «озеро», возникшее на улице Комсомольской. Также в плену ледяных луж оказался Музыкальный микрорайон.

МЦУ Краснодара заявил, что у городского управления не получилось откачать воду с отдельных улиц из-за непогоды. Водооткачивающая техника уже поехала работать в поселки Индустриальный и Калинино, а также в Музыкальный микрорайон.