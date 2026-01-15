Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки. Что происходит в Краснодаре из-за таяния снега?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар Телетайп» https://t.me/tipichkras/74157
    © Скриншот из телеграм-канала «Краснодар Телетайп» https://t.me/tipichkras/74157

В Краснодаре 15 ноября начал таять снег. На улицах образовались огромные лужи и появилась новая проблема — падающие сосульки

15 января жители Краснодара сообщили в соцсетях, что происходит в городе во время таяния снега. Так, в микрорайоне Гидростроителей возле одного из домов в ЖК «Квартет» сосульки упали с крыши прямо на автомобиль и разбили заднее стекло машины. Жители предложили создать в городе штаб по борьбе с сосульками.

«Дороги стали зоной повышенной опасности»:

Пресс-служба мэрии Краснодара рассказала о мерах предосторожности во время таяния сосулек:

  • держаться на безопасном расстоянии от стен зданий;
  • обходить участки, где установлены предупреждающие знаки и ограждения;
  • не ходить в наушниках рядом с домами;
  • не разрешать детям играть у стен домов;
  • при подозрительном шуме сверху — не останавливаться, не поднимать голову и не бежать вдоль здания, необходимо как можно быстрее прижаться к стене;
  • не парковать автомобили вплотную к зданиям, на карнизах которых видны сосульки и нависающий снег.

Власти призвали местный бизнес привлечь профессионалов и использовать технику, чтобы убрать сосульки и наледи.

Растаявший снег образовал на дорогах Краснодара огромные лужи. Жители поселка Индустриального пишут, что из-за этого не могут выйти из дома и просят осушить «озеро», возникшее на улице Комсомольской. Также в плену ледяных луж оказался Музыкальный микрорайон. 

Читайте также:

МЦУ Краснодара заявил, что у городского управления не получилось откачать воду с отдельных улиц из-за непогоды. Водооткачивающая техника уже поехала работать в поселки Индустриальный и Калинино, а также в Музыкальный микрорайон.

Как писали Юга.ру, депутат призвал краснодарцев убирать снег вместо фитнеса.

Автомобили Город Дороги ЖКХ Краснодар Музыкальный микрорайон Погода Происшествия Транспорт

Новости

В Краснодаре пройдет палеонтологическая ярмарка. Можно будет купить минералы, окаменелые зубы рыб и другие древности
Роспотребнадзор закрыл буфет в школе Дагестана, где детям продавали бургеры и шаурму
Погода в Краснодаре: в конце рабочей недели ожидается новый снегопад
Мэр Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне
Рассказываем, куда в Краснодаре жаловаться на нечищеные дворы и опасные сосульки
В 2026 году в России могут полностью заблокировать WhatsApp*

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
Сегодня, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки
Сегодня, 15:02
Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки
Что происходит в Краснодаре из-за таяния снега?
Погода в Краснодаре
Сегодня, 17:11
Погода в Краснодаре
В конце рабочей недели ожидается новый снегопад

Реклама на сайте