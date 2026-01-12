Снегопад и мороз до -15 °С. Какой будет погода в Краснодаре и крае в первые рабочие дни 2026 года

13 января будет облачно, прогнозируется снег. Днем до -3 °С, ночью — до -7 °С. 14 января ожидается облачность с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем -2 °С, ночью будет -12 °С.

12 января в крае будет мокрый снег, местами сильный дождь с грозой и сильный ветер с порывами до 25 м/с. Возможно налипание снега на проводах и деревьях, а также гололед. Днем и ночью до -3 °С. На Черноморском побережье ночью до -1°С, днем — до 2 °С. В горах днем -3 °С,ночью — до -8 °С.

13 и 14 января в крае временами будет идти снег. Ветер — до 20 м/с. Температура воздуха днем до -5°С, ночью — от -8 °С до -15 °С. На Черноморском побережье днем 4°С, ночью похолодает до -7 °С. В горах днем и ночью от -8 °С до -13 °С.