Налоговые и кредитные каникулы, льготы и мораторий на банкротство. РСПП просит поддержать турбизнес Анапы
23 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился с письмом к вице-премьеру Виталию Савельеву. Последний возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе.
В своем обращении союз выступает с комплексным пакетом предложений, направленных на предотвращение банкротств и сохранение рабочих мест в Анапе.
Основные инициативы РСПП включают:
- введение полномасштабных налоговых и кредитных каникул для организаций, непосредственно занятых в сфере гостеприимства;
- существенное снижение ставки страховых взносов для этих предприятий до 15%;
- обеспечение доступа к льготным кредитным продуктам для поддержания текущей деятельности;
- установление временного моратория на возбуждение процедур банкротства в отношении гостиниц, санаториев, детских оздоровительных лагерей, турагентств и смежного бизнеса.
Кроме того, союз настаивает на продлении существующих программ государственных грантов и субсидий, которые позволят предприятиям, арендующим пляжные территории, восстановить и модернизировать поврежденную или устаревшую инфраструктуру. Отдельным пунктом выделена необходимость обеспечения отрасли прозрачной и своевременной информацией о предполагаемых сроках возобновления работы пляжей, что критически важно для планирования следующего сезона.
Новый удар по отелям:
Для поддержки одного из наиболее уязвимых сегментов — детского оздоровительного отдыха — РСПП предлагает задействовать механизмы межрегионального взаимодействия. Инициатива предполагает распределение за счет региональных бюджетов специальных квот на приобретение путевок.
Напомним, власти уже предприняли ряд шагов по поддержке местного турбизнеса, включая предоставление отсрочек по уплате страховых взносов, налогов на имущество и землю, временную отмену туристического налога и выделение средств на программу микрозаймов. Однако, как следует из обращения РСПП, этих мер может оказаться недостаточно для полного преодоления кризиса, вызванного чрезвычайной ситуацией.
В 2025 году Анапа не досчиталась почти 3 млн туристов из-за разлива нефти.
Как писали Юга.ру, Анапа потеряла около 1 млрд рублей из-за разлива мазута и падения турпотока.
