Налоговые и кредитные каникулы, льготы и мораторий на банкротство. РСПП просит поддержать турбизнес Анапы

23 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился с письмом к вице-премьеру Виталию Савельеву. Последний возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе.

В своем обращении союз выступает с комплексным пакетом предложений, направленных на предотвращение банкротств и сохранение рабочих мест в Анапе.

Основные инициативы РСПП включают:

введение полномасштабных налоговых и кредитных каникул для организаций, непосредственно занятых в сфере гостеприимства;

существенное снижение ставки страховых взносов для этих предприятий до 15%;

обеспечение доступа к льготным кредитным продуктам для поддержания текущей деятельности;

установление временного моратория на возбуждение процедур банкротства в отношении гостиниц, санаториев, детских оздоровительных лагерей, турагентств и смежного бизнеса.

Кроме того, союз настаивает на продлении существующих программ государственных грантов и субсидий, которые позволят предприятиям, арендующим пляжные территории, восстановить и модернизировать поврежденную или устаревшую инфраструктуру. Отдельным пунктом выделена необходимость обеспечения отрасли прозрачной и своевременной информацией о предполагаемых сроках возобновления работы пляжей, что критически важно для планирования следующего сезона.