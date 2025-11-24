Анапа потеряла около 1 млрд рублей из-за разлива мазута и падения турпотока
Падение турпотока в Анапу составило 60%. Курорт потерял около 1 млрд рублей
22 ноября Российский союз туриндустрии сообщил, что Анапа за летний сезон 2025 года не досчиталась около 1 млрд рублей доходов от туризма. Падение турпотока составило 60%. Об этом заявил генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
«И пока никаких заявлений от штаба по ликвидации последствий катастрофы не слышно. Нам важно понимать, в какие сроки этот вопрос будет решен — в этом году, в следующем, в начале сезона или в конце следующего», — добавил Ромашкин.
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да:
По его словам, темп роста внутреннего турпотока замедляется, и по итогам года не превысит 3-4%. Это в два раза меньше, чем в прошлом году, когда было зафиксировано 10%. Он считает, что в 2026 году тенденция усилится, поэтому турбизнесу Анапы нужно больше поддержки от государства.
Представитель анапского санатория назвал состояние туризма в городе катастрофическим. Загрузка детских лагерей составила всего 30-40%.
Эксперт напомнил, что Правительство России предоставило анапскому санаторно-курортному комплексу отсрочку по выплатам налогов до конца 2025 года. Однако он считает, что эта мера не спасет предпринимателей. Бизнесмен предложил ходатайствовать о продлении предоставленной отсрочки до 1 января 2027 года.
Как писали Юга.ру, в 2025 году Анапа не досчиталась почти 3 млн туристов из-за разлива нефти.
