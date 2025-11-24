Анапа потеряла около 1 млрд рублей из-за разлива мазута и падения турпотока

22 ноября Российский союз туриндустрии сообщил, что Анапа за летний сезон 2025 года не досчиталась около 1 млрд рублей доходов от туризма. Падение турпотока составило 60%. Об этом заявил генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«И пока никаких заявлений от штаба по ликвидации последствий катастрофы не слышно. Нам важно понимать, в какие сроки этот вопрос будет решен — в этом году, в следующем, в начале сезона или в конце следующего», — добавил Ромашкин.