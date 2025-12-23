В России суд впервые оштрафовал за склонение к аборту

Жителя Саранска суд оштрафовал на 5 тыс.рублей за склонение к аборту — мужчина предложил партнерке оплатить прерывание беременности

8 декабря суд в Саранске назначил административное наказание в отношении Базеева Р. А. по статье о склонении к искусственному прерыванию беременности (ст. 9.1 Республики Мордовия).

22 декабря о подробностях дела сообщил фонд «Женщины за жизнь» на своей странице «ВКонтакте». По данным организации, женщина, которую склоняли к аборту, является их подопечной.

Жительница Мордовии узнала о беременности двойней, после чего рассказала новость своему партнеру — он оказался не готов к детям и предложил оплатить аборт. Женщина отказала и прекратила отношения с мужчиной, а далее — обратилась в фонд для получения юридической и психологической помощи. В июле 2025 года она родила детей.

По словам фонда, в ходе разбирательств были предоставлены доказательства, а отец детей признал вину, однако на заседании отрицал факт склонения к аборту. Судья назначил мужчине административный штраф в размере 5 тыс. рублей.