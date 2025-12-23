В России суд впервые оштрафовал за склонение к аборту
Жителя Саранска суд оштрафовал на 5 тыс.рублей за склонение к аборту — мужчина предложил партнерке оплатить прерывание беременности
8 декабря суд в Саранске назначил административное наказание в отношении Базеева Р. А. по статье о склонении к искусственному прерыванию беременности (ст. 9.1 Республики Мордовия).
22 декабря о подробностях дела сообщил фонд «Женщины за жизнь» на своей странице «ВКонтакте». По данным организации, женщина, которую склоняли к аборту, является их подопечной.
Жительница Мордовии узнала о беременности двойней, после чего рассказала новость своему партнеру — он оказался не готов к детям и предложил оплатить аборт. Женщина отказала и прекратила отношения с мужчиной, а далее — обратилась в фонд для получения юридической и психологической помощи. В июле 2025 года она родила детей.
По словам фонда, в ходе разбирательств были предоставлены доказательства, а отец детей признал вину, однако на заседании отрицал факт склонения к аборту. Судья назначил мужчине административный штраф в размере 5 тыс. рублей.
Отметим, что Мордовия первой среди регионов России приняла закон о запрете склонения к аборту — в августе 2023 года. На данный момент закон действует более чем в 30 субъектах страны. В Краснодарском крае и Ростовской области он не принят, а, например, в Крыму и Адыгее все частные клиники не проводят прерывание беременности.
Также в октябре 2025 года общественные организации предложили увеличить штрафы за склонение к аборту до 800 тыс. рублей.
Подчеркнем, что в 2024 году в Краснодарском крае на каждые пять родов приходился один аборт. Данные следуют из распоряжения Губернатора Краснодарского края от 8 декабря 2025 года «Об утверждении региональной программы Краснодарского края «Охрана материнства и детства». На статистику обратил внимание журналист Андрей Кошик.
Таким образом, в 2024 году на Кубани произошли 52 421 роды, тогда как количество абортов — 10 613.
Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в Ростовской области могут начать штрафовать за уговоры сделать аборт.