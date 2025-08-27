От 500 до 40 тыс. рублей. В Ростовской области могут начать штрафовать за уговоры сделать аборт

В заксобрание Ростовской области внесли проект закона о введении штрафов за принуждение к аборту

15 августа законодательное собрание Ростовской области внесло проект правок к региональному закону «Об административных правонарушениях». Депутаты хотят начать наказывать за понуждение сделать аборт. Автором инициативы выступила бывший министр труда и соцразвития, а сейчас глава комитета по соцполитике в донском парламенте Елена Елисеева.

Под понуждением будут понимать уговоры, предложения, подкуп и обман. Правонарушение будет считаться совершенным независимо от того, было проведено искусственное прерывание беременности или нет.