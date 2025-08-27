От 500 до 40 тыс. рублей. В Ростовской области могут начать штрафовать за уговоры сделать аборт

В заксобрание Ростовской области внесли проект закона о введении штрафов за принуждение к аборту

15 августа законодательное собрание Ростовской области внесло проект правок к региональному закону «Об административных правонарушениях». Депутаты хотят начать наказывать за понуждение сделать аборт. Автором инициативы выступила бывший министр труда и соцразвития, а сейчас глава комитета по соцполитике в донском парламенте Елена Елисеева.

Под понуждением будут понимать уговоры, предложения, подкуп и обман. Правонарушение будет считаться совершенным независимо от того, было проведено искусственное прерывание беременности или нет.

Для нарушителей предусмотрены административные штрафы. От 500 до 2 тыс. рублей для граждан, от 5 до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 10 до 15 тыс. рублей для юридических лиц.

За повторное нарушение грозят штрафы от трех до 40 тыс. рублей. Исключение сделают для врачей, если они предлагают сделать аборт из-за наличия медицинских показаний.

Как писали Юга.ру, в 2023 году частные клиники Крыма официально отказались от абортов.

