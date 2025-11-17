Врачам Ставрополя запретили говорить женщинам об аборте при выявлении патологии плода

Врачам Ставрополя запретили отговаривать женщин от родов при выявлении патологии плода, а диалог с пациентками нужно начинать с фразы «Мне жаль, что так получилось» и других

14 ноября телеграм-канал «Кровавая барыня» сообщил, что в Ставрополе врачам запретили говорить пациенткам об абортах при выявлении патологии у плода. Новый регламент утвердили в документе, который попал в распоряжение «Осторожно Media». 

Нововведения одобрили региональные министерства здравоохранения, образования и соцзащиты. Следуя документу, врача необходимо сообщать о патологии бережно и открыто в присутствии психолога. В диалоге могут участвовать родственники или другие поддерживающие. 

Врачи должны пользоваться определенными «речевыми модулями». Например, разговор нужно начинать с фраз:

  • «Нам предстоит трудный разговор».
  • «Мне не просто говорить о полученных результатах».
  • «Мне жаль, что так получилось».
  • «Мы будем с вами. Мы не оставим вас одних в этой ситуации» и других. 

При этом необходимо хвалить беременную и избегать выражений, которые могут травмировать женщину или «вызвать у нее желание сделать аборт». Помимо диагноза и прогноза событий, врач должен сообщить девушке о доступных мерах социальной поддержки и контакты служб помощи. 

Если патология обнаружилась после родов, врачи не будут сразу сообщать об этом роженице, если нет необходимости экстренной помощи. Также в больницах будет вестись учет всех случаев, когда женщина отказалась от нездорового ребенка после родов. 

По словам властей Ставрополя, нововведения направлены на «снижение числа отказов от детей и создания комфортных психологических условий».

Как писали Юга.ру, в Ростовской области могут начать штрафовать за уговоры сделать аборт.

