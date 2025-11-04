«В этой жизни нуждаются другие» – свердловский депутат призвал жертв изнасилования рожать и отдавать детей на усыновление
Депутат Заксобрания Свердловской области Вегнер предложил женщинам, забеременевшим в результате насилия, отдавать детей в другие семьи
Екатеринбургский 4 канал опубликовал интервью Вячеслава Вегнера, депутата Законодательного собрания Свердловской области. На вопрос корреспондента о желании женщины, забеременевшей в результате изнасилования, сделать аборт, Вегнер ответил:
«Если психологически для женщины это невозможно, то врач, психолог <...> должен объяснить женщине: жизнь должна быть — если она зародилась, значит, это Господу было угодно».
Нежеланных детей депутат предлагает отдавать в приемные семьи.
«В нашей стране в последнее время много бездетных пар, которые не могут завести ребенка. Очередь на усыновление маленьких детей очень большая. Здесь может нам проводить другую работу: согласиться с женщиной, что она не хочет в дальнейшем этого ребенка, но этот ребенок может жить в другой семье».
После общественного резонанса Вегнер уточнил свою позицию в разговоре с журналистами РБК. Он сказал, что не имел в виду «декриминализацию преступлений половой направленности».
«Зародившаяся жизнь имеет право на жизнь. <...> Если [женщина] не хочет оставить ребенка — даже не обсуждается, это ее полное право. Но мое мнение — и я его высказал — надо попробовать сохранить жизнь», — пояснил депутат.
В одном из более ранних интервью свердловскому Областному телевидению Вегнер говорил, что за аборт врач должен отвечать, как за убийство человека.
