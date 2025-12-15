Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья. В банке вместо кредита ему оформили договор купли-продажи дома

После регистрации договора купли-продажи и ипотеки недвижимости сотрудник банка заявил, что для получения кредита мужчине нужно оформить еще документ найма жилого помещения. Фарисова снова заверили, что это лишь формальность.

«Но оформлять залог земельного участка и расположенного на нем дома и договор будут по договору купли-продажи и ипотеки недвижимости на дочернюю организацию банка — ООО «КЭШ/ДОМ». При этом меня уверили, что это простая формальность, что я с семьей так и будем жить в своем доме, а как только погашу долг перед банком, дом будет вновь оформлен на меня», — рассказал Фарисов и предоставил редакции все документы.

В редакцию Юга.ру обратился житель Курганинского района Андрей Фарисов. Он сообщил, что в 2015 году ему срочно понадобились деньги, чтобы оплатить лечение отца. Он обратился в банк «Первомайский» с заявлением о предоставлении потребительского кредита. Сотрудник заявил, что в залог нужно оформить дом.

В 2020 году мужчина пришел в банк «Первомайский» делать очередной платеж по кредиту, но отделение оказалось закрыто. Он отправился на почту, чтобы внести деньги там, но сотрудник посмотрел документы и заявил, что у них оплатить нельзя. Позже в этом же году ему пришло письмо от «КЭШ/ДОМ» о том, что есть задолженность, и попросили связаться.

«Я позвонил по указанному телефону, они сказали, что направят мне реквизиты для погашения задолженности, но ничего так и не прислали. Более того, перестали выходить на связь совсем, я несколько раз пытался с ними связаться — безрезультатно», — добавил мужчина.

1 октября 2024 года к нему домой пришли судебные приставы с постановлением о выселении. Когда нанятый юрист начал разбираться, то выяснилось, что никакого кредита в банке «Первомайский» у Андрей Фарисова нет. Вместо него он подписал договор купли-продажи и ипотеки недвижимости, в котором он значится продавцом, банк «Первомайский» — кредитором, а «КЭШ/ДОМ» — покупателем.

Одновременно с этим был подписан договор найма жилого помещения, по которому «КЭШ/ДОМ» сдает Фарисову в посуточную аренду только что купленный у него же дом, а он обязуется оплачивать жилье и коммуналку.

«Оказалось, что ранее «КЭШ/ДОМ» обратилось в Ленинский районный суд Краснодара с иском о взыскании с меня задолженности (было вынесено заочное решение), а потом в Курганинский районный суд с иском о моем выселении (также было вынесено заочное решение). Юрист помог отменить их, но после суды вынесли уже очные решения. Мы с юристом участвовали в заседаниях, объясняли, что меня ввели в заблуждение, но нас не услышали ни в апелляции, ни в кассации. В полицию я также обращался, но мне отказывают в возбуждении уголовного дела, говорят — обращайтесь в суд. Получился замкнутый круг. Никто меня не слышит, никто не хочет помочь восстановить справедливость», — подытожил Фарисов.

Юрист потерпевшего обнаружил похожие дела с «КЭШ/ДОМ» в Краснодарском крае. Суды разных инстанций признали договоры купли-продажи и найма недействительными. Документы есть в распоряжении портала Юга.ру.

В марте 2018 года «Апшеронский рабочий» писал, что в Лабинском районе 30 человек лишились единственного жилья в результате оформления займов в «КЭШ/ДОМ». Тогда прокуратура проверила коллективное обращение пострадавших и возбудила уголовное дело в отношении организации по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).