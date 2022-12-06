Экологический активист и журналист Андрей Панюшкин считает, что его дом в Горячем Ключе сожгли за гражданскую позицию. Полиция выясняет причины пожара

Активист «Экологической вахты по Северному Кавказу» Панюшкин уехал во Францию из-за усиливающегося давления властей еще в сентябре. Его предостерегали о «недопустимости экстремистской деятельности», вызывали по телефону в полицию, а соседей опрашивали для заведения уголовного дела. В Горячем Ключе остались жить его жена и дочь. Их дом горел в ночь с 3 на 4 декабря, когда они уехали на выходные в Краснодар. Полностью сгорели деревянная мансарда, второй этаж и большая часть первого этажа. Панюшкин объяснил редактору Юга.ру, что считает произошедшее поджогом, поскольку возможные источники возгорания на первом этаже — электропроводка, котел, плита — не пострадали вовсе или пострадали минимально и от внешнего горения. При этом на выгоревших втором этаже и мансарде проводки не было вообще из-за незавершенного ремонта.

Активист рассказал, что полиция приехала еще во время пожара и зарегистрировала типовой материал, указав подозрения соседей в поджоге. «Насколько я знаю, сейчас участковый опрашивает соседей — свидетелей, которые слышали хлопки до пожара. Вчера утром пожарный инспектор осматривал дом внутри и снаружи, разговаривал со мной по телефону и опрашивал соседей. Но не всех — он не опросил ближайшего соседа, который вызывал пожарных первым, увидев огонь на доме со стороны леса, где участок не огорожен. По фото видно, что там — на веранде первого этажа и балконе второго — горело сильнее всего: выгорел пластиковый роллет и окно», — рассказал Панюшкин.

Он обеспокоен безопасностью своей семьи: жене и дочери придется оставаться у близких, сейчас у них нет загранпаспортов и виз, а почти вся одежда сгорела. «Я не публиковал ничего экстремистского или оскорбительного, но моя антивоенная позиция, как человека и буддиста, была выложена из частной переписки в городские паблики. В местных WhatsApp-группах я активно выступал против сборов для боевых действий в Украине и проводил опросы о том, что будет после [СВО]. А в Горячем Ключе многие связаны с военным полигоном Молькино, и моя позиция могла кого-то задеть. Помимо этого я публиковал информацию по действиям местных управляющих компаний и администрации», — сказал Панюшкин.

Он занимался экоактивизмом на общественных началах и зарабатывал в IT-сфере, работая через сервер, установленный в сгоревшем доме. После пожара технику и ее настройки не удастся восстановить, поэтому Панюшкин временно остался без работы и не сможет оплачивать лечение дочери. В пресс-службе МВД по Горячему Ключу редактору Юга.ру сказали, что проверяют факт возгорания — его причины пока не установлены.