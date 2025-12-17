В Краснодаре сбор подписей за отставку мэра обернулся проверкой Роскомнадзора

Роскомнадзор запросил объяснения у организатора сбора писем за отставку мэра Краснодара

16 декабря общественник Виталий Черкасов рассказал, что получил письмо из Роскомнадзора. Ведомство зарегистрировало в отношении него книгу учета сообщений о преступлениях (КУСП). Поводом для претензий стали индивидуальные письма горожан на имя президента России с требованием отставки мэра Краснодара Евгения Наумова. Инициатива по их сбору стартовала 7 ноября как реакция на решение властей возвести храм на набережной в Юбилейном микрорайоне, которое было принято вопреки мнению значительной части местных жителей. Протестующие обвиняют мэрию в создании «раскола в обществе на религиозной почве». Активиста обвиняют в сборе персональных данных при отправке писем жителей ЮМР президенту Путину. Роскомнадзор потребовал от Черкасова объяснений. Общественник, комментируя ситуацию, подчеркивает, что активисты сознательно избегали формата коллективных писем, чтобы минимизировать риски.

«Мы не стали коллективные письма писать, чтобы как раз не обвинили в сборе персональных данных. Каждый пишет письмо, запечатывает в конверт и отправляет. Некоторые просят бросить где-нибудь конверт [в ящик] в Москве, потому что тотальное недоверие к властям, вспоминая Кущевку и прочее. Удивляет, что миллиарды воруют судьи, у нас вице-губернатор, атаман казачьего войска миллионы с СВО ворует, а щемят активистов, которые просто пишут письма», — сказал Черкасов. Конфликт вокруг храма на набережной начался еще в сентябре 2024 года. Жители Юбилейного микрорайона настаивают, что у них достаточно действующих храмов, и выступают против застройки ценного общественного пространства. Горожан поддержали местные коммунисты, которые также запустили свой сбор подписей. В ответ депутат городской думы от партии «Новые люди» Сергей Климов публично оскорбил подписантов.