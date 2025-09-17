У бывшего главы Верховного суда Адыгеи конфисковали активы на 13 млрд рублей. Изначально речь шла о 2,5 млрд рублей

Предыстория. 4 августа стало известно, что Генпрокуратура хочет изъять у семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова больше 100 объектов недвижимости на 2,5 млрд рублей. Надзорное ведомство утверждает, что они куплены на доходы, полученные незаконным путем.

9 сентября Аслан Трахов согласился с иском, посчитав требование Генпрокуратуры законным и обоснованным.

16 сентября «Коммерсантъ» сообщил, Волжский городской суд Волгоградской области обратил в доход государства активы экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников на сумму больше 13 млрд рублей. Таким образом, антикоррупционный иск Генпрокуратуры полностью удовлетворили.

По данным издания, общая сумма увеличилась, потому что эксперты произвели рыночную переоценку стоимости недвижимости. Кроме того, в ходе разбирательства иск пополнился новыми объектами.

Всего их оказалось 214. В списке 100% долей ООО «ТК «Монорама Адыгея» и ООО «Лаки», на которые оформлено имущество стоимостью 5,5 млрд рублей, 118 земельных участков, 71 коммерческое здание и помещение, 11 жилых зданий и помещений, 14 незавершенных объектов.

Аслан Трахов был главой Верховного суда Адыгеи больше 20 лет. Он является потомком известного купца Лю Трахова. Родственник был меценатом, который за свою жизнь он построил десятки мечетей, мостов, школ и больниц.

Как писали Юга.ру, 5 сентября Генеральная прокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства «Ростовводоканал». 

