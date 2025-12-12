В Краснодаре сняли с должности атамана Власова. Его подозревают в хищении в особо крупном размере

    Александр Власов © Скриншот фото из телеграм-канала «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов снят с должности по собственному желанию

12 декабря «Югополис» сообщил, что в Краснодаре прошел отчетный сбор Кубанского казачьего войска. На нем рассмотрели письменное обращение атамана Александра Власова с просьбой снять его с этой должности.

Собрание удовлетворило прошение. За прекращение полномочий Власова проголосовали 486 участников, против — 33.

Временно исполняющим обязанности атамана Кубанского казачьего войска назначили Александра Агибалова. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Александру Агибалову 37 лет, он уроженец Краснодара. На госслужбе находится с 2011 года. С октября 2025-го занимает должность вице-губернатора по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы.

Напомним, 29 сентября стало известно, что вице-губернатор Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов решил отправиться на СВО в составе бригады «Кубань». В тот же день СМИ сообщили, что чиновника задержали по подозрению в хищении в особо крупном размере.

8 декабря стало известно, что суд продлил арест бывшему вице-губернатору региона Александру Власову до 28 февраля 2026 года.

Как писали Юга.ру, Успенское казачье общество получило почти 1 млн рублей субсидий на несуществующих казаков. За это его оштрафовали на 15 тыс. рублей.

