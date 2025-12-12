В Краснодаре третий день нет мобильного интернета. Власти по-прежнему молчат

Утром 12 декабря жители Краснодара снова пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Сбои отмечаются у всех основных операторов связи: МТС, «Билайн», МегаФон, T2. Соглано данным «Сбой.рф», за последние три часа из Краснодарского края поступило 217 жалоб. Также сбои зафиксировал сервис DownDetector — из региона за последние сутки пришло тысячи жалоб.

При этом сервисы и приложения из «белого списка» на Кубани продолжают работать.

Власти и оперативный штаб Краснодарского края до сих пор не прокомментировали ситуацию. Однако ночью 12 декабря в Сочи объявили угрозу атаки БПЛА, а аэропорт временно не работал. На курорте ее уже отменили.



Отметим, что интернета на Кубани не было утром и днем 10 декабря, а также 11 декабря.



На отсутствие мобильного интернета жалуются не только краснодарцы. В Санкт-Петербурге его тоже нет второй день, а сайт Downdetector фиксирует сбои у всех крупных операторов связи. За последний сутки из Северной столицы поступило около 14 тыс. жалоб.



Напомним, в конце октября жители Краснодара пожаловались, что не могут оплатить парковку из-за неработающего мобильного интернета. В дептрансе рассказали, как это сделать.