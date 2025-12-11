В Краснодарском крае снова нет мобильного интернета. Власти не комментируют ситуацию

Краснодарский край

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

11 декабря в Краснодарском крае второй день подряд отсутствует мобильный интернет

Утром 11 декабря жители Краснодара пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Сбои отмечаются у всех основных операторов связи: МТС, «Билайн», МегаФон, T2. 

По данным сайта «Сбой.рф», из Краснодарского края с 8:00 до 11:00 утра поступило 62 жалобы. Сбои фиксирует и сервис DownDetector — из Краснодарского края пришло 552 жалобы за последние сутки. Жители отметили, что мобильного интернета нет с 6:00. 

Отметим, что сервисы и приложения из «белого списка» работают. 

Власти и оперативный штаб края официально не комментировал ситуацию. Объвление угрозы атаки БПЛА не поступало. 

Напомним, мобильного интернета в регионе также не было утром и днем 10 декабря. 

Как писали Юга.ру, в ноябре стало известно, что из-за отключений мобильного интернета родители диабетиков не могут отследить состояние детей.

Город Интернет Краснодар Мобильная связь СВО Связь

