В Краснодарском крае нет мобильного интернета. Жители жалуются на работу всех основных операторов

Краснодарский край

10 декабря в Краснодарском крае отсутствует мобильный интернет

Утром 10 декабря жители Краснодара пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Сбои отмечаются у всех основных операторов связи: МТС, «Билайн», МегаФон, T2. 

По данным сервиса «Сбой.рф» на 11:30, из Краснодарского края поступило 114 жалоб. 

«Домклик», охранная система, онлайн-кинотеатр:

Сбои в работе мобильного интернета фиксирует и сервис DownDetector — из Краснодарского края поступило 437 жалоб. Они поступают не только от жителей Краснодара, но и из Сочи, Новороссийска и других городов. 

Отметим, что сервисы и приложения из «белого списка» работают. 

Власти и оперативный штаб края официально не комментировал ситуацию. Объвление угрозы атаки БПЛА не поступало. 

Как писали Юга.ру, 4 декабря Роскомнадзор заблокировал FaceTime. С VPN звонки тоже не проходят.

