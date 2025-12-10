В Краснодарском крае нет мобильного интернета. Жители жалуются на работу всех основных операторов
10 декабря в Краснодарском крае отсутствует мобильный интернет
Утром 10 декабря жители Краснодара пожаловались на отсутствие мобильного интернета. Сбои отмечаются у всех основных операторов связи: МТС, «Билайн», МегаФон, T2.
По данным сервиса «Сбой.рф» на 11:30, из Краснодарского края поступило 114 жалоб.
Сбои в работе мобильного интернета фиксирует и сервис DownDetector — из Краснодарского края поступило 437 жалоб. Они поступают не только от жителей Краснодара, но и из Сочи, Новороссийска и других городов.
Отметим, что сервисы и приложения из «белого списка» работают.
Власти и оперативный штаб края официально не комментировал ситуацию. Объвление угрозы атаки БПЛА не поступало.
