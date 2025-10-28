Дептранс Краснодара рассказал, как оплатить парковку без мобильного интернета и можно ли ее сделать бесплатной
Жители Краснодара жалуются, что не могут оплатить парковку из-за неработающего мобильного интернета. Что ответил департамент транспорта?
Предыстория. В Краснодарском крае мобильного интернета нет пятый день — с 24 октября, а «белый список» работает со сбоями. Сайт «Сбой.рф» фиксирует больше 50% жалоб из Краснодарского края. Мобильного интернета нет у всех основных операторов — МегаФон, «Билайн», МТС и T2.
28 октября пресс-служба департамента транспорта Краснодара ответила на вопросы жителей о том, как оплатить муниципальную парковку при отсутствии мобильного интернета.
Если у водителя отсутствует интернет в момент парковки, он может воспользоваться постоплатой через сайт parkingkrd.ru до 23:59 текущего дня. Для этого необходимо записать номер парковочной зоны и временной интервал, на который была оставлена машина, и ввести данные при оплате на сайте.
Дептранс отметил, что при отсутствии проводного домашнего интернета, водитель может воспользоваться публичным Wi-Fi.
«В Краснодаре существуют публичные вай-фай сети в заведениях, которые, уверены, не откажут вам в подключении ради оплаты парковки», — заявили в ведомстве.
Также сотрудники дептранса подчеркнули, что сделать муниципальную парковку бесплатной на время отсутствия мобильного интернета в городе невозможно.
«В нашей стране нет юридической базы, которая обязывала бы во время неполадок с сотовой связью переводить парковки в бесплатный режим работы», — добавили в департаменте.
Также дептранс назвал ситуацию, с которой столкнулись жители Краснодара, «не уникальной». По мнению ведомства, десятки других городов вынуждены справляться с «такими же сложностями» и пользоваться постоплатой парковки.
