Дептранс Краснодара рассказал, как оплатить парковку без мобильного интернета и можно ли ее сделать бесплатной

Жители Краснодара жалуются, что не могут оплатить парковку из-за неработающего мобильного интернета. Что ответил департамент транспорта?

Предыстория. В Краснодарском крае мобильного интернета нет пятый день — с 24 октября, а «белый список» работает со сбоями. Сайт «Сбой.рф» фиксирует больше 50% жалоб из Краснодарского края. Мобильного интернета нет у всех основных операторов — МегаФон, «Билайн», МТС и T2.

28 октября пресс-служба департамента транспорта Краснодара ответила на вопросы жителей о том, как оплатить муниципальную парковку при отсутствии мобильного интернета.

Если у водителя отсутствует интернет в момент парковки, он может воспользоваться постоплатой через сайт parkingkrd.ru до 23:59 текущего дня. Для этого необходимо записать номер парковочной зоны и временной интервал, на который была оставлена машина, и ввести данные при оплате на сайте.

Дептранс отметил, что при отсутствии проводного домашнего интернета, водитель может воспользоваться публичным Wi-Fi.