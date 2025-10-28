Дептранс Краснодара рассказал, как оплатить парковку без мобильного интернета и можно ли ее сделать бесплатной

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Краснодара жалуются, что не могут оплатить парковку из-за неработающего мобильного интернета. Что ответил департамент транспорта?

Предыстория. В Краснодарском крае мобильного интернета нет пятый день — с 24 октября, а «белый список» работает со сбоями. Сайт «Сбой.рф» фиксирует больше 50% жалоб из Краснодарского края. Мобильного интернета нет у всех основных операторов — МегаФон, «Билайн», МТС и T2.

28 октября пресс-служба департамента транспорта Краснодара ответила на вопросы жителей о том, как оплатить муниципальную парковку при отсутствии мобильного интернета. 

Если у водителя отсутствует интернет в момент парковки, он может воспользоваться постоплатой через сайт parkingkrd.ru до 23:59 текущего дня. Для этого необходимо записать номер парковочной зоны и временной интервал, на который была оставлена машина, и ввести данные при оплате на сайте. 

Дептранс отметил, что при отсутствии проводного домашнего интернета, водитель может воспользоваться публичным Wi-Fi.

Читайте также:

«В Краснодаре существуют публичные вай-фай сети в заведениях, которые, уверены, не откажут вам в подключении ради оплаты парковки», — заявили в ведомстве. 

Также сотрудники дептранса подчеркнули, что сделать муниципальную парковку бесплатной на время отсутствия мобильного интернета в городе невозможно. 

«В нашей стране нет юридической базы, которая обязывала бы во время неполадок с сотовой связью переводить парковки в бесплатный режим работы», — добавили в департаменте. 

Также дептранс назвал ситуацию, с которой столкнулись жители Краснодара, «не уникальной». По мнению ведомства, десятки других городов вынуждены справляться с «такими же сложностями» и пользоваться постоплатой парковки.  

Как писали Юга.ру, в октябре в Краснодаре заработали еще 15 платных парковок.

Автомобили Город Дороги Интернет Краснодар Мобильная связь парковки Транспорт

Новости

В Сочи ограничили движение на площади Зимнего театра в связи с проведением марафона
Вице-губернатор Краснодарского края Минькова ушла с поста и возглавила «Кубань 24»
Дептранс Краснодара рассказал, как оплатить парковку без мобильного интернета и можно ли ее сделать бесплатной
«Потребовались десятки тысяч погибших птиц, чтобы это осознать». Ветврачи Анапы предложили другой способ очистки замазученных пернатых
У бывшего главы Кавказского района конфисковали имущество почти на 740 млн рублей
В Краснодарском крае мобильного интернета нет пятый день, а «белый список» работает со сбоями. Жители требуют объяснения причин и перерасчета

Лента новостей

«Максимальные» блокировки
Сегодня, 13:00
«Максимальные» блокировки
Почему в Краснодарском крае отключают мобильный интернет
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
Вчера, 14:52
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Вчера, 17:48
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Будут новые выбросы мазута?

Реклама на сайте