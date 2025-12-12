«Моржи» Геленджика устроят показательный заплыв. Участвовать могут все желающие

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Геленджик | Пресс-служба администрации»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Геленджик | Пресс-служба администрации»

В Геленджике «моржи» приглашают поучаствовать в заплыве и танцевальном номере

Администрация Геленджика анонсировала на 13 декабря показательный заплыв от моржов из местного клуба «КлубОк». Также они покажут танцевальный номер «Зимний вальс».

«Принять участие могут все, кто привык плавать в прохладной воде. С собой нужно взять купальный костюм и полотенце, а специальный буй выдадут на месте. Новичков также рады видеть и поддержат на берегу», — рассказали в городской мэрии.

Читайте также:

Там напомнили, что всех желающих покорять зимнее море ждут каждую субботу в 12:00 на пляже «2К25». Горожан и гостей курорта встретит инструктор по закаливанию и поможет сделать первые шаги в моржевании. На пляже предусмотрена кабина для переодевания.

Перед купанием в холодной воде стоит проконсультироваться с врачом, если есть хронические заболевания. На пляже также нужно следить за своим самочувствием.

Показательный заплыв состоится 13 декабря в 13:00.

В Краснодарском крае работают больше 70 зимних пляжей. Вместо шезлонгов и зонтиков на береговой линии в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Темрюкском районе и Туапсинском округе власти установили беседки, тренажеры, спортивные площадки и тематические фотозоны.

Как писали Юга.ру, власти Сочи открыли зимние пляжи на месяц раньше — 1 октября.

Геленджик Здоровье Черное море

Новости

«Моржи» Геленджика устроят показательный заплыв. Участвовать могут все желающие
В Сочи жертвы «схемы Долиной» отомстили пенсионерке и отключили свет в квартире. Это первый подобный случай в России
От шансона до андеграундного рока. В Краснодаре представят книгу об истории кубанской музыки 1960-1990-х годов
Экс-вице-мэру Краснодара Нетребе грозит 4,5 года колонии. Его обвиняют в мошенничестве
Юрист рассказала о новой схеме мошенничества после блокировки Roblox
В период новогодних каникул РЖД запустит дополнительные поезда на курорты Краснодарского края и в Махачкалу

Лента новостей

Реклама на сайте