«Моржи» Геленджика устроят показательный заплыв. Участвовать могут все желающие

В Геленджике «моржи» приглашают поучаствовать в заплыве и танцевальном номере
Администрация Геленджика анонсировала на 13 декабря показательный заплыв от моржов из местного клуба «КлубОк». Также они покажут танцевальный номер «Зимний вальс».
«Принять участие могут все, кто привык плавать в прохладной воде. С собой нужно взять купальный костюм и полотенце, а специальный буй выдадут на месте. Новичков также рады видеть и поддержат на берегу», — рассказали в городской мэрии.
Там напомнили, что всех желающих покорять зимнее море ждут каждую субботу в 12:00 на пляже «2К25». Горожан и гостей курорта встретит инструктор по закаливанию и поможет сделать первые шаги в моржевании. На пляже предусмотрена кабина для переодевания.
Перед купанием в холодной воде стоит проконсультироваться с врачом, если есть хронические заболевания. На пляже также нужно следить за своим самочувствием.
Показательный заплыв состоится 13 декабря в 13:00.
В Краснодарском крае работают больше 70 зимних пляжей. Вместо шезлонгов и зонтиков на береговой линии в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Темрюкском районе и Туапсинском округе власти установили беседки, тренажеры, спортивные площадки и тематические фотозоны.
Как писали Юга.ру, власти Сочи открыли зимние пляжи на месяц раньше — 1 октября.