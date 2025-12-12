«Моржи» Геленджика устроят показательный заплыв. Участвовать могут все желающие

В Геленджике «моржи» приглашают поучаствовать в заплыве и танцевальном номере

«Принять участие могут все, кто привык плавать в прохладной воде. С собой нужно взять купальный костюм и полотенце, а специальный буй выдадут на месте. Новичков также рады видеть и поддержат на берегу», — рассказали в городской мэрии.

Администрация Геленджика анонсировала на 13 декабря показательный заплыв от моржов из местного клуба «КлубОк». Также они покажут танцевальный номер «Зимний вальс».

Там напомнили, что всех желающих покорять зимнее море ждут каждую субботу в 12:00 на пляже «2К25». Горожан и гостей курорта встретит инструктор по закаливанию и поможет сделать первые шаги в моржевании. На пляже предусмотрена кабина для переодевания.

Перед купанием в холодной воде стоит проконсультироваться с врачом, если есть хронические заболевания. На пляже также нужно следить за своим самочувствием.

Показательный заплыв состоится 13 декабря в 13:00.

В Краснодарском крае работают больше 70 зимних пляжей. Вместо шезлонгов и зонтиков на береговой линии в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Темрюкском районе и Туапсинском округе власти установили беседки, тренажеры, спортивные площадки и тематические фотозоны.