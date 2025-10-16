Фитнес-рейвы, кинопоказы и купание в море. В Новороссийске и Геленджике откроются зимние пляжи

Краснодарский край

  • © Фото Александры Савичевой, unsplash.com
    © Фото Александры Савичевой, unsplash.com

В Новороссийске обустроят пляжи для зимнего сезона и поставят кабинки для «моржей». В Геленджике на зимних пляжах пройдут развлекательные мероприятия

15 октября пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что в межсезонье будут работать три зимних пляжа — «Центральный», «Дельфин» и «Матрос». 

На побережье установят шезлонги, качели и световые конструкции. Также на пляжах «Матрос» и «Суджукская коса» будут оборудованы кабинки для переодевания для любителей плавания в холодное время года.

В Геленджике в зимнее время будут работать пляжи «2К25», «Центральный» и «Сады морей» — об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. Также на пляжах с 1 ноября по 27 декабря пройдут различные мероприятия.

В ноябре в Геленджике состоятся турнир по пляжному волейболу и мини-футболу, выступления народных ансамблей и вокалистов, мастер-класс по росписи морских камешков, пленэры на открытом воздухе. Также будут проходить встречи клуба зимнего плавания «КлубОк» — присоединиться может любой желающий. 

Циклон «Барбара» окончательно остудил Черное море:

В Кабардинке пройдут кинопоказы, чаепитие, турнир по пляжному волейболу. В Дивноморском планируются творческий концерт и спортивно-развлекательная программа. В Архипо-Осиповке пройдет спортивная разминка, будут выступать вокалисты.

В декабре в Геленджике состоятся фитнес-рейв, квест-игра, выступления творческих и спортивных коллективов и другие мероприятия. 

В Дивноморском выступят творческие и спортивные коллективы. В Кабардинке пройдут «Веселые старты», кинопоказы, зарядка. В Архипо-Осиповке состоится велозабег. 

Подробную программу можно увидеть по ссылке

Как писали Юга.ру, власти Сочи открыли зимние пляжи на месяц раньше — 1 октября.

Геленджик Курорты и туризм Новороссийск отдых Пляжи Развлечения События Черное море

