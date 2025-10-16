Фитнес-рейвы, кинопоказы и купание в море. В Новороссийске и Геленджике откроются зимние пляжи

В Новороссийске обустроят пляжи для зимнего сезона и поставят кабинки для «моржей». В Геленджике на зимних пляжах пройдут развлекательные мероприятия

15 октября пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что в межсезонье будут работать три зимних пляжа — «Центральный», «Дельфин» и «Матрос».

На побережье установят шезлонги, качели и световые конструкции. Также на пляжах «Матрос» и «Суджукская коса» будут оборудованы кабинки для переодевания для любителей плавания в холодное время года.

В Геленджике в зимнее время будут работать пляжи «2К25», «Центральный» и «Сады морей» — об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. Также на пляжах с 1 ноября по 27 декабря пройдут различные мероприятия.

В ноябре в Геленджике состоятся турнир по пляжному волейболу и мини-футболу, выступления народных ансамблей и вокалистов, мастер-класс по росписи морских камешков, пленэры на открытом воздухе. Также будут проходить встречи клуба зимнего плавания «КлубОк» — присоединиться может любой желающий.