Фитнес-рейвы, кинопоказы и купание в море. В Новороссийске и Геленджике откроются зимние пляжи
В Новороссийске обустроят пляжи для зимнего сезона и поставят кабинки для «моржей». В Геленджике на зимних пляжах пройдут развлекательные мероприятия
15 октября пресс-служба администрации Новороссийска сообщила, что в межсезонье будут работать три зимних пляжа — «Центральный», «Дельфин» и «Матрос».
На побережье установят шезлонги, качели и световые конструкции. Также на пляжах «Матрос» и «Суджукская коса» будут оборудованы кабинки для переодевания для любителей плавания в холодное время года.
В Геленджике в зимнее время будут работать пляжи «2К25», «Центральный» и «Сады морей» — об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. Также на пляжах с 1 ноября по 27 декабря пройдут различные мероприятия.
В ноябре в Геленджике состоятся турнир по пляжному волейболу и мини-футболу, выступления народных ансамблей и вокалистов, мастер-класс по росписи морских камешков, пленэры на открытом воздухе. Также будут проходить встречи клуба зимнего плавания «КлубОк» — присоединиться может любой желающий.
В Кабардинке пройдут кинопоказы, чаепитие, турнир по пляжному волейболу. В Дивноморском планируются творческий концерт и спортивно-развлекательная программа. В Архипо-Осиповке пройдет спортивная разминка, будут выступать вокалисты.
В декабре в Геленджике состоятся фитнес-рейв, квест-игра, выступления творческих и спортивных коллективов и другие мероприятия.
В Дивноморском выступят творческие и спортивные коллективы. В Кабардинке пройдут «Веселые старты», кинопоказы, зарядка. В Архипо-Осиповке состоится велозабег.
Как писали Юга.ру, власти Сочи открыли зимние пляжи на месяц раньше — 1 октября.