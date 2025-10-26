На пляже Геленджика установили шезлонги из переработанного мусора

В Молодежном парке Геленджика появились шезлонги и урны из вторсырья. Его создали из собранного на берегу мусора

Пресс-служба проекта «Чистые игры» сообщила Юга.ру, что на пляже в Геленджике появились шезлонги и урны из вторсырья. Их установили на берегу моря в Молодежном парке.

В сентября в Геленджике прошли экосоревнования «Чистые игры», участники которых за несколько часов собрали более 1,1 тонны отходов на берегу Молодежного парка.

«Собранный пластик был направлен на переработку, а на очищенных участках уже установили шезлонги и урны из вторсырья, доказав, что мусор может стать полезным», — рассказали организаторы.