Бархатный сезон завершается? Власти Сочи откроют зимние пляжи на месяц раньше

Прибрежные территории будут работать как зимние пляжи — там установят качели, пуфики и скамейки для отдыха, будут работать спортплощадки. Режим работы пляжей не уточняется.

24 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи сообщил , что с 1 октября часть пляжей курорта перейдет на зимний режим. Речь идет об основных набережных города.

В Краснодарском крае к концу недели похолодает до 18 °С:

При этом до 1 октября купание в море разрешается на всех 180 пляжах курорта. Также представитель пресс-службы заявил, что в 2025 году сочинские пляжи «получили наибольшее в России количество сертификатов Минэкономразвития — 107 территорий прошли федеральную классификацию».

«Это прямое доказательство чистоты моря, безопасности и высокого качества инфраструктуры», — прокомментировал он.

Напомним, в августе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон на курортах Краснодарского края должен продлиться до первой декады октября.

Однако в конце августа на побережье Черного моря поднялся северо-западный ветер и это привело к снижению температуры воды. В дальнейшем море потеплело до 26 °С, а потом снова остыло.

Отметим, что по данным краевого гидрометцентра на 25 сентября, температура моря в Сочи — 22 °С.