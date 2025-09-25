Бархатный сезон завершается? Власти Сочи откроют зимние пляжи на месяц раньше
С 1 октября часть пляжей Сочи перейдет на зимний режим работы
24 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи сообщил, что с 1 октября часть пляжей курорта перейдет на зимний режим. Речь идет об основных набережных города.
Прибрежные территории будут работать как зимние пляжи — там установят качели, пуфики и скамейки для отдыха, будут работать спортплощадки. Режим работы пляжей не уточняется.
В Краснодарском крае к концу недели похолодает до 18 °С:
При этом до 1 октября купание в море разрешается на всех 180 пляжах курорта. Также представитель пресс-службы заявил, что в 2025 году сочинские пляжи «получили наибольшее в России количество сертификатов Минэкономразвития — 107 территорий прошли федеральную классификацию».
«Это прямое доказательство чистоты моря, безопасности и высокого качества инфраструктуры», — прокомментировал он.
Напомним, в августе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон на курортах Краснодарского края должен продлиться до первой декады октября.
Однако в конце августа на побережье Черного моря поднялся северо-западный ветер и это привело к снижению температуры воды. В дальнейшем море потеплело до 26 °С, а потом снова остыло.
Отметим, что по данным краевого гидрометцентра на 25 сентября, температура моря в Сочи — 22 °С.
Как писали Юга.ру, 19 сентября в горах Сочи выпал первый снег.