Экс-вице-мэру Краснодара Нетребе грозит 4,5 года колонии. Его обвиняют в мошенничестве

11 декабря корреспондент ТАСС сообщил , что в ходе прений по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы сторона обвинения попросила лишить его свободы на 4,5 года и оштрафовать на 1 млн рублей. Чиновника обвинили в мошенничестве при выборах в гордуму: «Прошу суд признать Нетребу виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Прошу суд применить в виде дополнительного наказания штраф 1 млн рублей без ограничения свободы».

Помимо этого, сторона обвинения заявила, что Нетреба больше не может занимать должность на госслужбе, а также потребовала изъять в собственность государства его телефон iPhone 17 и сохранить арест на автомобиль.

Адвокат Нетребы посчитал такое требование «суровым», так как чиновник ежемесячно финансово помогает своему совершеннолетнему сыну от первого брака. Кроме того, на иждивении у подсудимого находится несовершеннолетний ребенок.



Сам Нетреба раскаялся в содеянном. Следующее заседание назначили на 15 декабря.



Напомним, в апреле следователи установили, что при выборах в гордуму Краснодара Всеволод Нетреба пообещал начальнику юридического отдела местной администрации Кириллу Перцеву дать депутатский мандат за 4,6 млн рублей.



29 апреля силовики провели обыски у чиновника. После экс-вице-мэра задержали. Уже на следующий день в отношении Нетребы возбудили уголовное дело о мошенничестве. В конце ноября материалы поступили в Первомайский районный суд Краснодара.



До задержания Нетреба курировал вопросы внутренней политики. На посту замглавы Краснодара он находился с августа 2024 года.