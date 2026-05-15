Росздравнадзор подал в суд на клинику в Новороссийске, где погиб 8-летний мальчик
В работе новороссийской клиники «Новомед», где 12 мая умер ребенок, Росздравнадзор еще до трагедии нашел грубые нарушения
Предыстория. 12 мая в частную клинику Новороссийска обратилась семья с ребенком — сын жаловался на боль в ухе и высокую температуру. Врачи решили сбить температуру и ввели укол, после которого мальчик умер. Возбуждено уголовное дело.
15 мая стало известно, что Росздравнадзор подал исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края в отношении клиники «Новомед» еще 8 апреля 2026 года. На это обратило внимание издание «Коммерсант».
В документе указано, что клинику хотят привлечь к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ). Рассмотрение иска назначено на 2 июня.
При этом в заявлении не указаны конкретные нарушения в деятельности клиники. В случае удовлетворения иска медучреждению грозит штраф до 200 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.
Кроме того, стали известны подробности произошедшего в клинике 12 мая. Девушка, находившаяся в «Новомеде» в то же время, что и семья ребенка, заявила, что мальчика можно было спасти.
«50 минут врачи бегали туда-сюда как больные, когда его экстренно нужно было везти в первую городскую больницу. Врач ходила по коридору, даже глазом не моргнула, медсестра сильно плакала», — написала женщина.
Также 14 мая родители мальчика сообщили, что получили заключение судебной экспертизы — причиной смерти стало введение препарата в клинике и последовавший анафилактический шок.
«Смерть нашего мальчика связана с действиями врачей. Семья требует справедливого и честного расследования, чтобы никто больше не пережил тот ад, через который сейчас проходим мы», — написали родители ребенка.
