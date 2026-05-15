Росздравнадзор подал в суд на клинику в Новороссийске, где погиб 8-летний мальчик

В работе новороссийской клиники «Новомед», где 12 мая умер ребенок, Росздравнадзор еще до трагедии нашел грубые нарушения

Предыстория. 12 мая в частную клинику Новороссийска обратилась семья с ребенком — сын жаловался на боль в ухе и высокую температуру. Врачи решили сбить температуру и ввели укол, после которого мальчик умер. Возбуждено уголовное дело.

15 мая стало известно, что Росздравнадзор подал исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края в отношении клиники «Новомед» еще 8 апреля 2026 года. На это обратило внимание издание «Коммерсант».

В документе указано, что клинику хотят привлечь к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ). Рассмотрение иска назначено на 2 июня.

При этом в заявлении не указаны конкретные нарушения в деятельности клиники. В случае удовлетворения иска медучреждению грозит штраф до 200 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.