Силовики проводят обыск в кабинете вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы

В Краснодаре силовики пришли к вице-мэру Всеволоду Нетребе, который курирует вопросы внутренней политики

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, однако статья не уточняется. Позже источник «Интерфакса» в силовых структурах сообщил , что Нетребу заподозрили в мошенничестве.

29 апреля «РИА Новости» сообщило , что в администрации Краснодара проходят обыски. Силовики пришли на рабочее место вице-мэра Всеволода Нетребы. У чиновника изъяли деньги и документы.

Журналистка 93.ru рассказала, что у мэрии сейчас находятся три автомобиля ДПС и двое сотрудников ППС.

В пресс-службе МВД региона сообщили РБК, что ничего не знают об обысках в мэрии.

Напомним, 29 апреля, в Краснодарском крае официально выходной день по случаю Радоницы. Большинство сотрудников администрации не работают.

Всеволод Нетреба курирует вопросы внутренней политики. На посту замглавы Краснодара он с августа 2024 года. С 2016 года работал в администрации Прикубанского внутригородского округа. С 2016 по 2020 годы был замглавы, а потом главой администрации Пашковского сельского округа. С 2020 по 2023 годы работал в должности замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа.