Силовики проводят обыск в кабинете вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы

Краснодарский край

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  • Всеволод Нетреба © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
    Всеволод Нетреба © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»

В Краснодаре силовики пришли к вице-мэру Всеволоду Нетребе, который курирует вопросы внутренней политики

29 апреля «РИА Новости» сообщило, что в администрации Краснодара проходят обыски. Силовики пришли на рабочее место вице-мэра Всеволода Нетребы. У чиновника изъяли деньги и документы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, однако статья не уточняется. Позже источник «Интерфакса» в силовых структурах сообщил, что Нетребу заподозрили в мошенничестве.

В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова:

Журналистка 93.ru рассказала, что у мэрии сейчас находятся три автомобиля ДПС и двое сотрудников ППС.

В пресс-службе МВД региона сообщили РБК, что ничего не знают об обысках в мэрии.

Напомним, 29 апреля, в Краснодарском крае официально выходной день по случаю Радоницы. Большинство сотрудников администрации не работают.

Всеволод Нетреба курирует вопросы внутренней политики. На посту замглавы Краснодара он с августа 2024 года. С 2016 года работал в администрации Прикубанского внутригородского округа. С 2016 по 2020 годы был замглавы, а потом главой администрации Пашковского сельского округа. С 2020 по 2023 годы работал в должности замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Краснодаре задержали Виктора Захарченко-младшего — замгендиректора Кубанского казачьего хора.

Краснодар Мошенничество Обыски Полиция Преступления

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