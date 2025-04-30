Против вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы завели дело о мошенничестве

Краснодарский край

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  • Всеволод Нетреба © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
    Всеволод Нетреба © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении вице-мэра Всеволода Нетребы. Ранее на его рабочем месте прошли обыски

Предыстория. 29 апреля в администрации Краснодара прошли обыски. Силовики пришли на рабочее место вице-мэра Всеволода Нетребы. У чиновника изъяли деньги и документы.

30 апреля ТАСС сообщило, что в отношении вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Других подробностей нет.

При этом накануне в пресс-службе МВД Краснодарского края заявили, что ничего не знают об обысках в мэрии.

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Всеволод Нетреба с августа 2024 года курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка. До этого он работал сначала замглавы, а потом главой администрации Пашковского сельского округа. С 2020 по 2023 годы — замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа.

Как писали Юга.ру, Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой. Ее обвиняют в мошенничестве и подлоге.

Краснодар Мошенничество Полиция Преступления

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Против вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы завели дело о мошенничестве
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