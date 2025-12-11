Жители Анапского района записали видеообращение к Путину. Они просят остановить снос их домов

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Маковозовы»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Маковозовы»

В Анапском районе продолжается спор о сносе домов на ценных землях

9 декабря телеграм-канала «Маковозовы» опубликовал видеообращение жителей Анапского района Краснодарского края к президенту Путину. Люди жалуются, что после изменения генплана в 2021 году земли под их домами перевели в статус «особо ценных виноградопригодных угодий». При этом из-за нарушений при смене статуса Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Администрация Анапы подает иски о сносе домов в поселках Пятихатки, Витязево, Гостагаевская, Верхнее Джемете, Цибанобалка. У многих людей это единственное жилье. 

У всех собственников есть выписки из ЕГРН, подтверждающие право на строительство. По их данным, Верховный суд дважды признал действия администрации Анапы незаконными, однако сносы построек продолжаются.

Кроме того, администрация и суды накладывают на владельцев домов штрафы за незаконное строительство, которые достигают 20 тыс. рублей в сутки.

«Люди приобрели земли честным путем, и теперь их у нас отбирают. Все рискуют оказаться за границами поселка с правом пользования только огородом. Нам больше некуда идти, пройдены все инстанции — везде отказ. Мы очень на вас надеемся, уважаемый Владимир Владимирович», — говорит женщина на видео.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 ноября приняли Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Новый генплан вызвал волну возмущения горожан из-за ряда неоднозначных изменений в зонировании городских территорий.

